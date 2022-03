ASSICURAZIONI/ Garanzie accessorie polizza auto: cosa sono e a cosa servono?

Nell’ambito delle polizze auto ci sono una serie di servizi aggiuntivi, note come coperture opzionali, che possono essere abbinate alla responsabilità civile, obbligatoria per legge. In altre parole puoi tutelare i tuoi veicoli aggiungendo coperture che ti proteggono sulla base delle tue esigenze e del tuo profilo. Quando ti appresterai a visionare le migliori proposte tra le assicurazioni on line, quindi, ti verrà data la possibilità di scegliere le garanzie accessorie e di usufruire di promozioni periodiche molto convenienti per estendere la copertura.

Furto e incendio

Questa copertura risarcisce l’assicurato in caso di furto o distruzione del veicolo a seguito di incendio. Il risarcimento prevede franchigie e condizioni differenti in base al tipo di compagnia a cui ti rivolgi. La garanzia furto e incendio è ideale per automobilisti che hanno acquistato auto di valore di recente e che sono solite lasciarle in strada, soprattutto durante gli orari notturni.

Cristalli

Questa garanzia indennizza il titolare della polizza per le spese di sostituzione e riparazione dei cristalli dell’auto in caso di danni provocati da terzi o da danni accidentali.

Kasko

La Kasko è la garanzia per eccellenza. Difatti copre i “danni propri”, ovvero quelli che sono stati causati dal proprio veicolo. A differenza della RC obbligatoria la Kasko risarcisce i danni senza legarsi alla responsabilità civile del conducente. Ciò significa che si ha diritto al risarcimento anche quando l’incidente è stato causato dall’assicurato. È una garanzia costosa ma utile per guidatori inesperti e per auto nuove di alto valore.

Tutela legale

Questa garanzia è una delle più richieste dagli automobilisti perché copre le spese di consulenza legale dell’assicurato in caso di procedimenti a suo carico. La polizza tutela legale copre i costi di perizia e di consulenza che vengono richiesti in caso di sinistro e l’eventuale risarcimento della parte coinvolta in caso di giudizio.

Infortuni del conducente e assistenza stradale

Questa garanzia copre gli infortuni subìti dall’assicurato, inclusi quelli derivanti dalla circolazione stradale. In caso di colpa la sola RC non copre il risarcimento al conducente. L’assistenza stradale, invece, offre la possibilità del traino fino all’autofficina ed eventualmente anche il veicolo sostitutivo. Le condizioni variano in base a chilometraggio e franchigie.

Eventi naturali

Questa garanzia copre i danni subiti dal veicolo in caso di accadimenti atmosferici gravi come grandini, alluvioni o terremoti. Se il veicolo viene distrutto totalmente o parzialmente l’assicurato ha diritto a ricevere il valore commerciale dopo l’accadimento.

Atti vandalici ed eventi socio-politici

Le due coperture garantiscono rimborsi per danni subiti dal veicolo assicurato in caso di sommosse, scioperi, terrorismo, vandalismo e violente manifestazioni. In questi casi la compagnia si riserva di rimborsare i danni parziali o totali ma senza superare mai il valore commerciale del mezzo. È una polizza vivamente consigliata a chi vive in grandi città e presso stadi o zone in cui si verificano spesso eventi di questo genere.

Quali scegliere?

Dipende. Parliamo di garanzie aggiuntive facoltative come chiarito anche da Altalex. Per decidere suggeriamo di valutare l’esperienza di guida, il valore dell’auto e lo stile di vita, magari confrontandoti con il consulente per fare la scelta più affine alle tue esigenze. Dopotutto gli imprevisti non sono prevedibili.



