Assistenti civici per multare chi non si distanzia/ ‘Ronde’ Governo anti-movida

La movida fa preoccupare sindaci, Governo e Regioni per il possibile ritorno del coronavirus? Nessun problema, ecco pronto il bando da 60mila volontari per gli “assistenti civici”, la nuova invenzione dell’esecutivo Conte riguarda una nuova figura che possa vigilare (e dunque anche multare o comunque far multare) chi non rispetta il distanziamento fisico nella fase 2 appena entrata nel vivo. «In settimana sarà lanciato il bando rivolto a inoccupati, a chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori di reddito di cittadinanza o chi usufruisce di ammortizzatori sociali», spiegano il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia e il presidente dell’Anci nonché sindaco di Bari Antonio Decaro dopo l’accordo trovato in giornata. Saranno volontari, sì, ma pur sempre dei reali collaboratori delle istituzioni – un po’ come gli ausiliari del traffico per il controllo di soste e parcheggi – e potranno dunque intervenire per eliminare ogni situazione di “assembramento”, in special modo nei luoghi della “movida” che così tanti problemi sembra provocare da Nord a Sud al Centro in maniera del tutto indistinta.

BANDO 60MILA VOLONTARI: COME FUNZIONA

Gli assistenti civici, secondo le prime anticipazioni del bando, saranno individuati su base volontaria e coordinati dalla Protezione civile: non solo, saranno impiegati anche per sostenere la parte più debole della popolazione nelle prossime settimane in cui si tenterà di scongiurare il rischio di una seconda ondata di Covid-19 in tutta Italia. «Stiamo progressivamente entrando in una nuova normalità, c’è una graduale ripresa delle attività produttive e i cittadini stanno, giorno dopo giorno, tornando a popolare le città. I Comuni, attraverso Anci, potranno avvalersi del contributo degli ‘assistenti civici’ per far rispettare tutte le misure messe in atto per contrastare e contenere il diffondersi del virus, a partire dal distanziamento sociale», spiega il Ministro Boccia presentando la nuova figura degli assistenti civici, mentre Decaro aggiunge «Sono stati i volontari, con noi amministratori, a prendersi cura di chi aveva più bisogno nella fase del lockdown. È ai volontari che vogliamo affidare le nostre comunità in questa nuova e complessa fase: quella in cui proviamo a convivere con il virus e impariamo a difenderci, anche tornando a una vita meno compressa dai divieti. Da questa emergenza possiamo uscire solo stando uniti e collaborando ognuno per la sua parte, con senso di responsabilità».

Volontari che circolerebbero in quartieri e nelle strade per aiutare i più deboli ma anche nel far distanziare le persone, delle sorte di “ronde anti-assembramento” che si profilano già a diverse polemiche da parte delle opposizioni: il primo ad intervenire è Stefano Parisi, leader di Energie per l’Italia, che su Twitter attacca «Altre 60.000 assunzioni. Altri precari e stipendi pubblici a chi non lavora. Perché non mobilitano il volontariato per aiutare chi ha bisogno? Ma a che servono? Altri delatori? Multe? E intanto non fanno tamponi, test, né tracciano positivi. Solo voti a PD a spese degli italiani!».



