Assium: chiusa la convention “L’unione fa la forza. Insieme verso il futuro”/ Video: temi, ospiti e partner

La terza convention organizzata da Assium e titolata “L’unione fa la forza. Insieme verso il futuro”, è stata ricca di partecipazione e di contenuti. Ma metterla insieme è stato possibile soprattutto grazie anche agli sponsor e ai partner dell’evento, che ne hanno sostenuto la realizzazione, ma che ogni giorno condividono i valori e gli ideali di Assium, supportandola nel promuovere sempre di più una figura specializzata come l’utility manager certificato UNI 11782:2020, consapevoli che possa contribuire a creare valore nella comunità e favorire uno sviluppo sano e positivo per il settore delle utilities.

La terza convention Assium ha avuto come titolo “L’unione fa la forza. Insieme verso il futuro”: presso la sede di Confindustria al Kilometro Rosso di Bergamo, ha riunito più di 200 imprenditori, manager e operatori del settore per parlare di comunità e costruzione delle competenze attraverso la norma UNI 11782:2020, che di fatto tre anni fa ha istituito la figura dell’Utility Manager, e di come l’associazionismo virtuoso abbia un impatto positivo sulla collettività. Assium si è prodigata nel confezionare un evento ricco, di contenuti e di partecipazione: sul palco si sono avvicendati 17 speaker, impegnati in speech e talk show formativi e motivazionali. Risultato? Una giornata di confronto, di networking e di formazione come ancora non ce n’erano state nella storia del settore delle utilities.

I temi toccati hanno spaziato dall’importanza della figura dell’Utility Manager all’interno di un’azienda per il suo saper creare valore per le imprese, alla digitalizzazione come mezzo per l’inclusione, fino al telemarketing illecito, passando per speech motivazionali sull’importanza di far sentire il cliente importante e sul saper lavorare tutti insieme per il bene comune. E a proposito di questo, che altro non è che un altro modo di spiegare il motto “L’unione fa la forza”, la terza convention Assium non sarebbe stata possibile se non ci fosse stato il supporto dei 16 sponsor e degli 11 partner, che hanno sostenuto l’evento e che ogni giorno camminano accanto ad Assium, condividendone i valori e gli ideali, supportandola nel promuovere sempre di più una figura specializzata come l’utility manager certificato UNI 11782:2020, consapevoli che possa contribuire a creare valore nella comunità e favorire uno sviluppo sano e positivo per il settore delle utilities.

Gli sponsor di Assium:

– Eolo Spa: main sponsor dell’evento Assium, è operatore nazionale di telecomunicazioni, leader nel campo della banda ultra-larga per il mercato residenziale e delle imprese. Fondata nel 1999, questa società ha raggiunto il ruolo di riferimento di mercato, grazie all’impegno condiviso con i propri partner, nel diffondere, specialmente in territori rurali e nei piccoli comuni, soluzioni professionali ad alto contenuto tecnologico. Oggi infatti, con la propria rete a banda ultra-larga, Eolo raggiunge più di 7 mila comuni in tutta Italia.

– Retelit: è il più grande player in Italia nelle telecomunicazioni focalizzato sul mercato B2B, leader italiano nella costruzione di progetti tailor made, realizzati su piattaforme interamente gestite dal Gruppo, per la trasformazione digitale.

– NoiEnergia: fornitore di luce e gas attivo nel mercato libero, che opera prevalentemente nel Sud Italia (Puglia e Sicilia).

– Teslatel: azienda incentrata sull’offerta di servizi di telefonia fissa e servizi a valore aggiunto nel mercato delle telecomunicazioni nazionali e internazionali.

– Fbc Italia: azienda nata nel 2012, pionieri dell’Utility Management, grazie all’innovativo metodo delle 4 A, offre il primo e unico servizio in Italia che garantisce la gestione più proficua e smart dei costi energetici e di telecomunicazioni affinché l’impresa possa valorizzare i suoi asset più preziosi: “tempo e denaro”.

– Enegan: Energy Partner, specializzato in gestione delle tariffe luce e gas, offrendo servizi esclusivi, come la possibilità di gestire completamente online le proprie forniture e di avere energia verde.

– Zucchetti: è la prima azienda italiana di software. Lo scambio di conoscenze e know how è alla base dell’innovazione del gruppo, che si pone come obiettivo quello di offrire quotidianamente ai propri clienti soluzioni proiettate verso il futuro e in ottica digital transformation.

– Utilità: azienda nata nel 2000 per offrire un servizio di consulenza principalmente alle PMI, al fine di ottimizzare i loro costi energetici.

– Golden Group: azienda specializzata nel far ottenere contributi a fondo perduto alle imprese tramite progetti di finanziamento presentati agli enti eroganti quali Unione Europea, Ministeri, Regioni, Province e Camera di Commercio.

– EnergieChiare: azienda radicata su tutto il territorio nazionale ed è composta da professionisti del settore energia e gas che sono in grado di gestire e risolvere tutte le problematiche di aziende, strutture pubbliche e privati.

– TEA Energia: società del gruppo Tea di Mantova, si occupa della vendita di luce e gas a famiglie e aziende, alle quali garantisce sicurezza, risparmio e continuità dell’assistenza.

– Gruppo IMA Italia Assistance: filiale italiana del Gruppo francese IMA (Inter Mutuelles Assistance), IMA Italia Assistance opera a livello B2B per creare partnership di lungo periodo con società del settore Utilities, Automotive e Compagnie di Assicurazioni e a livello B2C con il portale Imaway, dedicato alle assicurazioni viaggio e ai prodotti mobilità. Tnotice: azienda leader nella fornitura del servizio di Raccomandata Elettronica e Posta tracciata.

– AGN: compagnia energetica che presenta un’ampia offerta di servizi, all’insegna dell’innovazione e dell’efficientamento: GPL, gas naturale, energia elettrica 100% green, gas tecnici, energie rinnovabili come il fotovoltaico, sistemi di ricarica per la mobilità elettrica e sviluppo di comunità energetiche.

– GlserVIS: azienda specializzata in Facility Management, in grado di ottimizzare i costi e produrre un ingente risparmio sulle forniture delle energetiche delle aziende.

– Brokery: società specializzata in consulenza personale per il risparmio energetico.

– IES: società in grado di offrire molteplici servizi alla filiera energy: a grossisti, trader, agenti e clienti finali. In particolare, è specializzata in Assistenza al cliente per azioni stragiudiziali e Assistenza all’agente per la messa in sicurezza privacy e 231.

Accanto a questi, ecco i media partner:

– Italiaonline: la più grande Internet company in Italia, da una parte detiene i portali web più visitati, e dall’altra, offre soluzioni di comunicazione online che spaziano dall’advertising, al web design, al web marketing.

– Newsmondo.it: portale di informazione diretto da Alessandro Plateroti, editorialista TG4 e Radio24 e co-conduttore della convention insieme a Francesca Favotto, giornalista di costume e communication expert.

– CanaleEnergia.com: testata online dedicata all’energia e al suo impatto sulla vita e sulle azioni di tutti i giorni. Parla di rinnovabili ed efficienza energetica, ma anche di economia circolare, smart city, moda, turismo sostenibile e filiera alimentare.

I partner e le associazioni:

– ROCKET SHARING CLUB: piattaforma digitale che sostiene gli imprenditori con un supporto continuo e costante nelle aree di maggior interesse per la propria attività. Hypercube: società di consulenza, dedicata alla tecnologia, alla creatività e all’innovazione.

– I-Deagate: primo humanovability hub, nato dalla volontà di aiutare le imprese a produrre, valorizzare e tracciare il loro impatto positivo sulla collettività e sul pianeta.

– A.R.T.E.: con 140 operatori associati, 16 mila addetti, 4 miliardi di fatturato aggregato e oltre 1,6 milioni di contatori serviti è l’associazione italiana di categoria più rappresentativa del settore dell’energia, nata nel 2020 con l`obiettivo di tutelare la figura dei reseller e trader di energia, promuovendo il loro dialogo con istituzioni, autorità e stakeholder.

– AssoCall-Confcommercio: associazione datoriale che sostiene l’operato delle Aziende “Contact Center Outsourcing” che operano in Italia e raccoglie le esigenze del settore al fine di rappresentare e assistere gli associati in tutte le sedi competenti; non solo, promuove lo sviluppo del settore professionale del contact center per la fornitura di servizi a terzi e ne tutela gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato, favorendo le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse.

– Consumerismo: associazione composta da esperti provenienti dalle istituzioni, dal mondo del lavoro e dal no profit, che operano insieme per perseguirne la mission primaria: essere la Lobby indipendente dei Consumatori.

– Codacons: associazione nata nel 1986, il Codacons si occupa del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori.

– Assocontact: realtà associativa volta a favorire la promozione e lo sviluppo del settore professionale dei Contact Center per la fornitura di servizi a terzi.

– Ila Malù, partner tecnico: agenzia eventi e design studio, basata a Brescia, ma operativa su tutto il territorio.

I momenti più importanti della convention di Assium “L’unione fa la forza. Insieme verso il futuro”