Assium, convention annuale il 21 novembre 2023 al Kilometro Rosso/ Ospiti, temi e interventi: il programma

“L’UNIONE FA LA FORZA, INSIEME VERSO IL FUTURO”: torna la convention annuale targata Assium L’appuntamento è per martedì 21 novembre presso Kilometro Rosso, Auditorium Confindustria, Bergamo. Si rifletterà con talk show e speech ispirazionali sul valore dell’associazionismo virtuoso e della condivisione di un obiettivo comune in grado di impattare positivamente sulle comunità Torna anche quest’anno la convention annuale targata Assium, un evento diventato ormai punto di riferimento nel settore delle utilities, una preziosa occasione per società, agenzie, operatori, utility manager, responsabili acquisti e istituzioni per parlare di trends, scenari possibili e visioni sostenibili per tutto il settore e per i suoi protagonisti.

Il cambiamento climatico entra nei bollettini meteo/ Schwanke: “ecco come cambiano le previsioni del tempo"

L’appuntamento è per il 21 novembre 2023 presso l’Auditorium Confindustria di Kilometro Rosso a Bergamo. Il titolo è già il programma: “L’UNIONE FA LA FORZA, INSIEME VERSO IL FUTURO”, ovvero come partire dalle comunità come luogo di costruzione delle competenze e pratica dei valori, per realizzare obiettivi con impatto positivo sulla collettività. Una giornata in cui ci saranno diverse occasioni di confronto durante due principali tavole rotonde e ben 5 speech motivazionali da cui trarre spunto per per fare rete e seminare insieme valori e competenze capaci di rendere il futuro dell’utility management un luogo più rispettoso e sostenibile per i consumatori.

UE, crollano le esportazioni di fonti green nel 2022/ Più che raddoppiato l'import di prodotti energetici

Focus anche sulle criticità del settore emerse grazie all’impegno di alcune associazioni tra cui Assium, impegnata dal 2020 nella divulgazione della norma UNI 11782 e nell’istituzione di un Registro nazionale di agenti certificati per gestire e vendere contratti di utenze, ossia gli Utility Manager certificati: «L’Utility Manager certificato è considerato un consulente, una figura strategica capace di trovare la migliore soluzione per chi consuma energia e servizi di tlc. Un consulente formato e certificato in grado di alzare la reputazione di tutti i players delle utilities che agiscono con correttezza ed etica – commenta il Presidente di Assium Federico Bevilacqua – Quest’anno poi ho voluto fortemente che la convention si proponesse come catalizzatore d’attenzione sul tema dell’associazionismo virtuoso. E confido che tutti gli ospiti si lascino ispirare dalle sagge parole di Henry Ford che nel secolo scorso scriveva ‘mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo’».

La nuova pompa di calore Compress 5800i AW di Bosch/ Una soluzione smart, green e incredibilmente silenziosa

A sostenere con forza questo messaggio nella pratica, accanto a Bevilacqua, anche quest’anno alla convention vi sono degli ospiti di prestigio: torna sul palco Oscar di Montigny, Founder di I-Deagate, divulgatore e keynote speaker internazionale su Innovazione, Sostenibilità, Umanesimo che parlerà de “Le tre energie del Leader del futuro: inclusione, diversità, equità”; ci sarà anche Daniele Viganò, scrittore e speaker internazionale, che partendo da una riflessione sul tempo ci mostrerà come “The future starts now”; e poi ancora lo speech formativo di Giuseppe Dell’Acqua Brunone, CEO di Revoluce e di Stantup, quello divulgativo di Paolo Mutinelli, Head of Solutions & Go to Market Eolo, su “Digitalizzazione e inclusione, la sfida del futuro!” e l’intervento di Ettore Acerbis, Direttore tecnico di Acque Bresciane che introdurrà, per la prima volta, il ruolo dell’ Utility Manager certificato UNI 11782 nell’ educazione al risparmio idrico.

Una giornata declinata al “tempo del futuro” moderata dall’esperto di economia e finanza Alessandro Plateroti, editorialista TG4 e Radio24, Direttore Newsmondo.it che, dopo i saluti istituzionali di Federico Chiarini, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda, e il discorso di Federico Bevilacqua, Presidente di Assium, introdurrà con commetti puntali tutti gli ospiti affiancato nella co-conduzione da Francesca Favotto, giornalista per Vanity Fair e Assium, coach e podcaster.

Nella prima tavola rotonda “L’utility Manager e la creazione del valore per le imprese”, interverranno Roberto Bressan – M&A Director – Trasporti Romagna S.p.a., Janko Peneff – Head of Global Procurement di Dompé farmaceutici, Uberto Selvatico – Presidente Gruppo Isaf e Anselmo Group, Vincenzo Campa – Direttore Rete Vendita Enegan S.p.A e Giuseppe Sini – Direttore della BU Enterprise e SME di Retelit Nel talk show del pomeriggio “L’Utility Manager certificato dalla parte dei consumatori nella lotta al telemarketing illecito”, moderato dal divulgatore e presidente di Consumerismo Luigi Gabriele, interverranno l’Onorevole Luciano Ciocchetti Vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali, Diego Pellegrino Portavoce di A.R.T.E, Leonardo Papagni Presidente di Assocall-Confcommercio, Luca Scarabosio Vice Presidente di Assocontact e Gianluca di Ascenzo, Presidente di Codacons.

«Cosa significa nel nostro settore “L’unione fa la forza?”. Molto semplice – spiega Giuseppe Dell’Acqua Brunone , CEO di Revoluce e Stantup, uno dei protagonisti della convention – L’Intelligenza Artificiale non è più fantascienza, è realtà. Oggi con un click un software può fare quello che noi facciamo in più passaggi. Ergo, occorre migliorare i processi, condividendoli e non essendone gelosi. Oggi il mercato energetico è dominato da un oligopolio di colossi: occorre che i piccoli operatori facciano massa critica per fare proposte o dire la propria sulle normative. Insieme si porta valore aggiunto, linfa al settore… Son finiti i tempi in cui ci si faceva la guerra: se vogliamo tornare a mangiare pane e non le briciole rimaste sotto al tavolo, occorre unirsi».

Dello stesso parere Luigi Gabriele, divulgatore e presidente dell’associazione Consumerismo, che modererà il talk show “L’Utility Manager certificato dalla parte dei consumatori nella lotta al telemarketing illecito”: «L’attuale modello sociale ci porta a pensare che chi fa da sé, fa per tre. Ma non è così, anzi. Possiamo essere bravi da soli – competenti, determinati, conosciuti -, ma contro una squadra, il singolo perderà sempre. Quindi, unire le forze per un futuro davvero migliore è l’unica strada davvero e unicamente percorribile». Le registrazioni all’evento sono già aperte a questo link











© RIPRODUZIONE RISERVATA