Associazione Brokers (ACB)/ “Includere nelle polizze assicurative le cure psicologiche”

Comprendere anche le cure psicologiche tra le polizze assicurative sanitarie, mettendo a disposizione degli assistiti un significativo numero di psicologi e psichiatri che offrano supporto a condizioni economiche di favore. Questa la proposta emersa durante l’evento organizzato oggi da ACB, l’Associazione Categoria Brokers attiva dal 1995 con iscritti circa 400 soci tra ditte individuali, persone giuridiche e persone fisiche distribuiti su tutto il territorio nazionale emersa.

“Il Covid-19 ha allargato la platea dei possibili soggetti che necessitano di interventi specialistici per superare il disagio provocato dalla pandemia e dall’impossibilità di condurre una normale vita sociale, principalmente tra i giovani. La maggioranza del mercato assicurativo ha però sempre escluso dalle coperture di rimborso spese mediche le cosiddette malattie mentali” ha dichiarato Luigi Viganotti, Presidente dell’Associazione di Categoria Broker (ACB). “I vantaggi reali della nostra proposta sarebbero sia per gli assicuratori, che potrebbero cominciare la raccolta statistica necessaria a valutare il rischio in termini di offerta assicurativa, ma soprattutto per gli assistiti che disporrebbero di un ventaglio di offerta professionale con un trattamento economico di assoluto favore, grazie al convenzionamento che il network può ottenere”.

In base alla proposta di ACB gli assicuratori potrebbero, in via transitoria, includere nei contratti in corso un limite minimo di risarcimento per quei soggetti che utilizzano esclusivamente le strutture convenzionate, rimborsando, ad esempio, il costo di una parte delle sedute.

Alla tavola rotonda, dal titolo “Gli effetti psicologici della pandemia: un disagio sociale. Quali le risposte assicurative possibili?, hanno partecipato: Luciano D’Alfonso, Presidente Commissione Finanza e Tesoro del Senato della Repubblica, Annamaria Parente, Presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, Umberto Guidoni, Segretario Generale Fondazione ANIA e Co-Direttore Generale di ANIA, Roberto Novelli, Responsabile dell’Ufficio Segreteria di Presidenza e del Consiglio dell’IVASS, Fabrizio Premuti, Presidente di Konsumer Italia, Roberta Bruzzone, psicologa forense e criminologa, e Titti De Spirt, Responsabile studi medical ACB.

