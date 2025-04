Anche la Corte di Appello di Bologna, nonostante le dure richieste di condanna avanzate dalla Procura, ha assolto i due giovani accusati di aver violentato una ragazza a Marina di Ravenna nel 2018. In precedenza già i giudici del Tribunale del riesame avevano ritenuto che mancassero indizi di reità in capo agli indagati, tanto da scarcerarli pochi giorni dopo l’arresto. In seguito i due erano stati assolti dai giudici di primo grado, ma il Pm aveva interposto appello, conclusosi, come detto, con la conferma del proscioglimento.

Secondo l’accusa i due imputati si erano approfittati della giovane e del fatto che la donna aveva bevuto e non era stata in grado di ribellarsi, subendo così il rapporto sessuale imposto dai due uomini.

La sentenza di primo grado aveva invece pronunciato sentenza di proscioglimento fondata sul fatto che la ragazza era apparsa del tutto cosciente e consapevole di quanto stava accadendo, in quanto poco prima del rapporto sessuale aveva dialogato via sms con la madre e con alcuni amici e dal video effettuato dai due imputati non erano emerse scene di violenza o costrizione. Inoltre la denuncia era intervenuta solo dopo alcuni giorni e non nell’immediatezza dei fatti.

La giurisprudenza, ormai da tempo, per considerare sussistente il reato di stupro in assenza di un agire violento, non ritiene più sufficiente che la vittima abbia espresso un esplicito dissenso, ma ritiene sufficiente che la donna non abbia manifestato un valido consenso al rapporto. Si deve quindi considerare violento non solo ogni rapporto consumato con costrizione, ma anche una relazione sessuale non caratterizzata da un’esplicita manifestazione di consenso da parte della vittima.

Secondo la recente giurisprudenza della Cassazione, pertanto, il dolo di stupro non è escluso neppure se il soggetto attivo affermi di non aver erroneamente percepito il dissenso della vittima in quanto, come detto, è richiesto l’espressa manifestazione del consenso da parte della donna. E, ritiene sempre il Supremo Collegio, non scrimina il reato neppure il fatto che l’agente abbia per mero errore male interpretato la volontà della vittima ritenendola, in buona fede, consenziente al rapporto, dovendo appunto essere il consenso esplicito ed inequivoco.

La responsabilità può essere esclusa solo se l’agente riesca a dimostrare che il suo errore è derivato da un atteggiamento dell’altra persona ambiguo ed equivoco che può essere quindi in buona fede male interpretato e comprensibilmente giudicato come di chi abbia voluto esprimere un valido consenso.

Per tornare al caso di Ravenna i giudici dell’appello, come già quelli del primo grado, hanno verosimilmente ritenuto che dal filmato agli atti e dallo scambio di sms con parenti ed amici la ragazza fosse tutt’altro che inerte o incosciente, ma al contrario nelle condizioni di esprimere un valido consenso al rapporto.

Occorrerà, comunque, attendere il deposito delle motivazioni della sentenza per conoscere nel dettaglio il percorso logico seguito dai giudici.

