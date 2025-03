Panama, assolto Stefano Conti, il trader 40enne di Cesano Maderno che era stato arrestato ad agosto nel 2022 con l’accusa di traffico di esseri umani a scopo sessuale e successivamente detenuto per 423 giorni nel carcere La Joya, struttura di massima sicurezza di cui aveva più volte denunciato le condizioni disumane. Secondo quanto riportato dalla sentenza del Tribunale panamense, Stefano Conti può tornare in libertà perché “Il fatto non sussiste“. Ad aver giocato un ruolo fondamentale sulla decisione dei giudici sarebbe stata in particolare la testimonianza delle presunte vittime, che inizialmente lo avevano accusato confermando l’imputazione, e poi hanno ritrattato confessando di essere state costrette a fornire una versione falsa dei fatti, sotto pressione della polizia.

Orlandi-Gregori, il cameriere Calì: "De Pedis e Accetti frequentavano il bar"/ "Vidi Mirella preoccupata"

La notizia della scarcerazione da innocente è stata commentata anche da Andrea Di Giuseppe, parlamentare di Fratelli d’Italia, che si era impegnato diplomaticamente per questo risultato, e che ha dichiarato: “Si tratta di una grande vittoria del nostro paese, raggiunta anche grazie all’impegno della Farnesina e all’ambasciata, che gli avevano anche permesso di ottenere una riduzione delle misure cautelari“.

Fausto e Iaio uccisi per alimentare violenze dopo sequestro Moro?/ Rispunta la pista dei Nar nelle indagini

Stefano Conti libero dopo due anni scontati in carcere a Panama, rientro in Italia previsto per il 5 aprile

Stefano Conti, il trader brianzolo arrestato a Panama e detenuto in via cautelare per l’accusa di traffico sessuale, è stato assolto da tutte le accuse, che si sono rivelate false, e quindi sarà scarcerato da innocente. Alla sua liberazione seguirà anche il ritorno in Italia, previsto per il prossimo 5 aprile. Il 40enne nel corso di questi ultimi due anni, aveva più volte fatto ricorso alle istituzioni per chiedere che gli venissero accordati gli arresti domiciliari in attesa del processo, denunciando la situazione drammatica nella quale era costretto a vivere all’interno del carcere di massima sicurezza panamense, nel quale era sottoposto a continue violenze ed esposto a condizioni igieniche precarie con la presenza di insetti e parassiti.

Emanuela Orlandi, resti ossei a Castel Sant'Angelo "sono di animali"/ Demolita l'ennesima ipotesi sul giallo

Il racconto di Stefano Conti è stato portato all’attenzione pubblica dal politico Di Giuseppe, che ora, in occasione della sentenza, ha anche voluto rinnovare l’appello per tutti gli altri connazionali che si trovano attualmente rinchiusi in vari paesi del mondo da innocenti per misure preventive applicate prima del giudizio. Tra questi ha ricordato in particolare il caso di Chico Forti, ma anche quello dell’ingegner Maurizio Cocco, attualmente detenuto in Costa D’Avorio per presunti reati fiscali, il cui caso non è ancora stato risolto.