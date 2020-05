Assoluti Italiani di Tennis/ Lo storico torneo torna dopo 16 anni: in campo il 15/6

Pubblicità

Il tennis italiano vuole ripartire al più presto dopo lo stop imposto per l’emergenza coronavirus, e quanto pare lo farà già il prossimo 15 giugno a Todi, cui avranno inizio i Campionati Assoluti Italiani di tennis. Lo storico torneo, assente dai palinsesti da almeno 16 anni (l’ultima edizione fu nel 2005) dunque torna di moda e siamo davvero impazienti di incoronare i nuovi Campioni d’Italia al maschile al femminile. La manifestazione, dunque prevista sui campi di terra rossa del Tennis Club di Todi, sarà però solo la prima (anche se la più prestigiosa) tappa del Mef Tennis Tour, un circuito nazionale, creato su richiesta del Settore tecnico della Federtennis italiana, per consentire ai migliori giocatori italiani di riprendere l’attività, in attesa che ripartano anche i tornei internazionali. Ricordiamo che agli Assoluti Italiani di Tennis, poi faranno seguito anche un torneo a Perugia ed altre tre tappe, ancora da fissare. Il programma prevede al momento una formula combined, con un tabellone maschile da 32 giocatori e uno femminile da 16, con la Fit che disporrà di 4 wild card. Da segnalare che per l’evento è già stata assicurata ampia copertura mediatica e certo anche i nostri big del tennis, come Fabio Fognini non dovrebbero disertare la terra rossa di Todi.

Pubblicità

ASSOLUTI ITALIANI DI TENNIS: RISORGE LO STORICO TORNEO

E’ dunque una grande notizia per gli appassionati di tennis italiani: tra in meno di un mesetto infatti si assisterà alla risurrezione di uno dei tornei più amati e dal ricchissimo albo d’oro, che pure ha vissuto pagine importantissime nella storia del tennis negli anni ’60 e ’70. Gli Assoluti Italiani di tennis infatti sono stati scenario di alcune delle più belle partite di sempre con protagonisti che hanno fatto la storia di questo sport: a cinquant’anni dalla storica vittoria di Adriano Panatta su Nicola Petrangeli (leader dell’albo d’oro con 7 titoli, al pari di Corrado Barazzutti e Fausto Gardini), dunque è tempo di rispolverare anche lo storico torneo. Va però aggiunto che naturalmente, la manifestazione, da poco presentata con alti squilli di tromba (sarebbe infatti primo evento per rilanciare il tennis italiano dopo lo stop per la pandemia) è ancora soggetta al nulla osta del governo, che ancora non si è espresso sull’organizzazione di eventi sportivi in Italia nel prossimo futuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA