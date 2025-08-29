Assoluzione definitiva per Michel Platini e Sepp Blatter e chiusura dopo dieci anni del caso FIFA

Assoluzione definitiva per Michel Platini e Sepp Blatter, la decisione del tribunale svizzero

Dopo dieci anni dall’inizio dell’incubo giudiziario, ieri è arrivata la notizia dell’assoluzione definitiva per Michel Platini e Sepp Blatter sul caso FIFA che nel 2015 aveva fermato la corsa dell’ex numero dieci della Juventus verso la presidenza dell’organo di gestione mondiale del calcio, favorendo la salita dell’attuale presidente Gianni Infantino. La decisione è stata presa dal “Ministère public de la Confédération” svizzero che ha deciso di non richiedere l’appello accettando le sentenze emesse in primo e secondo grado negli anni passati.

Al centro del processo era finito un pagamento di 1,8 milioni di euro all’ex numero uno della UEFA per una consulenza richiesta dalla stessa FIFA dopo l’annuncio della sua candidatura per la presidenza che però secondo la pubblica accusa era da considerare una fattura falsa. Il processo aveva avuto un primo verdetto nel 2022 quando in primo grado i due numeri uno del calcio mondiale ed europeo erano stati assolti, mentre nel marzo del 2025 era arrivato al termine anche il secondo grado che però aveva dato lo stesso esito.

Assoluzione definitiva per Michel Platini e Sepp Blatter, il commento del francese

Dopo l’assoluzione definitiva per Michel Platini e Sepp Blatter, il fuoriclasse francese ha commentato spiegando come sia convinto che tutto questo sia stato fatto per impedirgli di diventare presidente della FIFA nel 2015 e che ora è ormai troppo vecchio per prendersi la sua rivincita e candidarsi nuovamente. Come ha poi dichiarato il francese, il procedimento è stato costellato dal suo inizio alla sua fine di implicazioni politiche di alcune parti della Federazione che non apprezzavano la presidenza di Blatter e quella possibile di Platini.

Platini e Blatter ora chiedono un risarcimento ma quello che consapevolmente non avranno più è il tempo toltogli per questa accusa e che gli ha impedito negli ultimi dieci anni di essere a capo del mondo del calcio o anche solo di far parte di uno degli organi di gestione. Le polemiche e le accuse verso la FIFA però non si sono fermate con l’allontanamento dei due indagati ma pochi anni dopo anche l’attuale presidente, Gianni Infantino, è stato accusato da masse di tifosi di aver ricevuto un pagamento per permettere l’organizzazione dei Mondiali in Qatar.