Assunta Capuozzo, chi è e perchè è diventata virale su Tik Tok/ La vera storia…

Chi è Assunta Capuozzo

Nell’era dei social network basta un video per diventare popolare ed è quanto è accaduto ad Assunta Capuozzo che, con i suoi video, è diventata virale non solo su Tik Tok, ma anche su Twitter dove circolano vari meme a lei dedicati. Gli utenti hanno cominciato così a chiedersi chi sia Assunta Capuozzo e, dalle informazioni raccolte, pare che la vera storia della donna non sia affatto comica. Tutto ciò che sta circolando sulla vita privata di Assunta Capuozzo va preso con le pinze. Il condizionale, infatti, è d’obbligo. Tuttavia, pare che la donna, dopo aver perso il marito, nel 2016, sia andata a vivere con la sorella e il cognato insieme ai figli.

Proprio con i figli, Assunta avrebbe diversi problemi. Il rapporto tra la Capuozzo e i figli, come riporta il portale Blog Tivvu sarebbe abbastanza problematico. La figlia Jo, sempre sui social, parlerebbe di una madre lontana con cui il rapporto diventa ogni giorno più difficile fino al punto da allontanarla.

La vera storia di Assunta Capuozzo

La versione di Assunta Capuozzo e della figlia Jo è differente. Quest’ultima spiega che, dopo l’ennesima discussione, la madre l’avrebbe allontanata dalla casa in cui vive con la sorella e il cognato mentre Assunta sostiene che i figli si sarebbero allontanati volontariamente da lei. Con la Capuozzo sarebbero rimasti i due figli minori che, tuttavia, dopo l’intervento della sorella maggiore Jo, sarebbero stati affidati a quest’ultima.

Sui social, dunque, si parla di vari problemi di famiglia di Assunta Capuozzo, ma è fondamentale l’uso del condizionale non essendoci notizie certe.

Mi spiegate perché Assunta Capuozzo non parla più con i suoi figli che mi scoccio di andare a recuperare tutti i video pic.twitter.com/ZEhIw6PzLv — Gian (Taylor’s version) (@sowatwermelon2) June 13, 2022

