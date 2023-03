Assunta cerca il figlio Mattia a C’è posta per te/ “Mi ignora da un anno, colpa della fidanzata!”

La storia di Assunta e il figlio Mattia a C’è posta per te 2023

Tra le storie della puntata di C’è posta per te del 4 marzo 2023 c’è anche quella di Assunta. La donna è una mamma che chiede aiuto al programma per ritrovare un rapporto con suo figlio. È un anno infatti che Mattia non la vede e non la sente. Tutto è cambiato nella loro vita quando Mattia sia è fidanzato con Roxane.

“All’inizio non ho avuto una bella impressione. – ha raccontato la donna a Maria De Filippi – Ceno con lei una sera e capisco però che non è così male come avevo pensato. La accolgo bene però vedo che lei è gelosa del rapporto con mio figlio.” Man mano Mattia avrebbe iniziato a cambiare, sia nei confronti di sua madre che del resto della famiglia. Nell’ultimo anno poi il figlio si è definitivamente allontanato, andando a vivere con la fidanzata.

Assunta implora il figlio Mattia: “Riprendiamo il nostro rapporto”

Assunta trova finalmente di fronte a se il figlio Mattia a cui, commossa, dice: “Ne abbiamo passate tante insieme, dalla separazione alla mia malattia. Mi manchi, mi manca il nostro confidarci, parlare, i nostri viaggi in macchina, eri il compagno perfetto. Ci siamo sempre raccontati tutto. Ogni cosa che faccio io durante la giornata mi porta a pensare a te. Tu non mi senti ma io ogni giorno ti parlo. Io ti chiedo solo una cosa: di riprendere il rapporto che avevamo.” Poi rivolta alla fidanzata del figlio: “A te Roxane ti chiedo: se tu non vuoi avere rapporti con me nessuno ti obbliga, ma lascia che Mattia possa averne”.

