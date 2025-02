La storia di Assunta e dei figli a C’è posta per te 2025

La quarta puntata di C’è posta per te 2025 ha inizio con la storia di un regalo. Maria De Filippi chiama in studio il primo ospite della serata, Paolo Bonolis, che è il dono che Assunta vuole fare ai figli Angelo e Matilde dopo il dramma vissuto insieme nel 2023. È questo, infatti, l’anno in cui suo marito è morto. Era l’unico compagno della sua vita e si è resa conto dopo, quando è morta la madre, che il dolore che ha dato ai suoi figli con pensieri anche molto oscuri era tantissimo. La donna vuole perciò chiedere scusa ai ragazzi per il suo comportamento.

C'È POSTA PER TE 2025, 4A PUNTATA/ Diretta e storie: Paolo Bonolis e il dolore di una perdita improvvisa

Una sera, la donna ha la febbre e sta a letto ma, poco dopo, anche il marito si sente male. Assunta crede gli stia salendo la febbre, dunque lo lascia qualche minuto per andare ad aprire alla porta che bussava e cucinare qualcosa. Quando torna da lui scopre l’uomo è morto. Da quel momento, la sua vita è stata totalmente stravolta.

Paolo Bonolis, chi è: il successo con i programmi per bambini a soli vent'anni/ Con Luca Laurenti...

La promessa di Assunta a Matilde e Angelo

Angelo e Matilde hanno accettato l’invito a C’è posta per te 2025 e si commuovono quando, dall’altra parte della busta, scoprono la presenza della loro mamma Assunta. Lei esordisce commossa: “Indosso questa camicia rossa perché mi avete sempre vista vestita di nero negli ultimi due anni. Mamma ora vuole cambiare. Vi chiedo scusa perché credevo che il mio dolore fosse più grande del vostro. Da quando ho perso mamma ho capito cosa vuol dire perdere un genitore. Scusate, vi amo!”