ASSUNTA TORNA A C’È POSTA PER TE PER LA FIGLIA EMANUELA/ Lei accetta un caffè ma non la saluta

“Non aspetti e non rispetti quello che chiedo io”, è la prima reazione di Emanuela quando ritrova sua madre Assunta dall’altra parte della busta di C’è posta per te. La donna, con l’aiuto di Maria De Filippi, ribadisce però la volontà di andarci questa volta con i piedi di piombo. La conduttrice le ribadisce che sua madre vuole soltanto prendere un caffè con lei, anche fuori dalla studio per alcuni minuti e senza abbracci. Lei inizialmente lo nega, poi finalmente accetta e apre la busta senza né salutare né riabbracciare sua madre. Un primo passo è stato tuttavia fatto: come andrà? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Assunta torna a C’è posta per te 2023: ci riprova con la figlia Emanuela

L’ultima puntata di C’è posta per te 2023 ha tra le sue storie anche quella di Assunta. Si tratta di una protagonista che il pubblico di Canale 5 ha già conosciuto qualche puntata fa, quando è arrivata nel tentativo di riappacificarsi con sua figlia Emanuela. Quest’ultima non ha voluto saperne e ha chiuso la busta.

Dopo questa grande delusione, Assunta racconta di essere tornata a casa, “mi sono fatta 300 km. Non avevo detto a nessuno che andavo a C’è posta ma loro si sono accorti che qualcosa non andava. Io ho mentito, dicendo che ero stanca.”, ha rivelato a Maria De Filippi. Questo fino al giorno dopo, quando racconta al figlio Antonio tutta la verità. Lui la incoraggia, lei comprende di dover ritentare, così richiama Maria e C’è posta.

Assunta prega la figlia Emanuela: “Frequentiamoci come amiche, solo un caffè”

Emanuela ha di nuovo accettato l’invito di Maria De Filippi a C’è posta per te e si ritrova di fronte sua madre Assunta. La donna le dice cosa prova: “Ti ho riportata a C’è posta per te per la voglia di vederti e per parlare con te. La volta scorsa ero emozionatissima, adesso lo sono di più. Sono qui per dirti che la volta scorsa, quando sei entrata, hai detto che non mi sentivi come mamma. Io mi sono sentita male ma hai ragione. Sono venuta qui per chiederti ancora perdono, io ti ho abbandonata, però sono anche venuta a cercarti tantissime volte e lo farò sempre. Ora sono qui come un’amica, una vicina. Prendiamoci un caffè, conosciamoci come amiche con i tuoi tempi. Io ti rispetto, però diamoci questa possibilità.” Emanuela questa volta aprirà la busta?

