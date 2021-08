Assunzione al Cielo di Maria/ Il 15 agosto si celebra la Madre di Dio

Nel calendario cattolico, la Chiesa celebra il 15 agosto l’Assunzione al Cielo di Maria, una festività importante, sentita non solo nel culto mariano, ma in tutta la comunità pastorale e non solo. L’Assunzione di Maria è un dogma, quindi un precetto indiscutibile sulla sua ascesa al Paradiso senza condizioni dopo la sua vita terrena, con anima e corpo. Fu Papa Pio XII nel 1950, con le parole ‘La Vergine Maria, completato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo’ durante la costituzione apostolica Munificentissimus Deus ad ufficializzare il dogma e le parole incluse nella costituzione ‘Dormitio Virginis’ non specificano se la Vergine abbia terminato la sua esistenza terrena con la morte naturale o una sorta di sonno mistico di ricongiunzione con il Paradiso.

In questo giorno molte sono le città che godono del patronato dell’Assunzione della Beata Vergine Maria: tra queste ricordiamo Roseto degli Abruzzi, Rota Greca, Casandrino, Savignano sul Panaro, Borgonovo Val Tidone, Fornovo di Taro,Bagno di Romagna, Frassinoro, Farra d’Isonzo, Moimacco, Triora, Calcinate, Chiuduno, Guanzate, Castiglione d’Adda,Castel d’Ario, Costa Masnaga e tanti altri ed in ognuno di essi, approfittando del periodo estivo di festa, la celebrazione riserva sempre momenti d’incontro ecumenico, processioni, riflessioni e simposi sul culto mariano, feste di paese tra le quali la Festa dell’Assunta è molto celebre e particolarmente ricca d’eventi in Reana, Sarego, Selva di Progno, Padova, Saccolongo e Campodarsego, ma ovunque in Italia, in ogni provincia e regione, troverete momenti d’incontro e festa assieme alla Madonna e alla Chiesa locale.

Assunzione al Cielo di Maria, la differenza con i Santi e i Beati

Qual è la grande differenza con l’abbandono dell’anima di Santi e Beati rispetto alla Vergine Madre di Gesù? É sostanziale la considerazione che Maria fu assunta al Cielo con anima e corpo, non solo con l’anima, cioè eletta ad una resurrezione della carne senza l’attesa del Giudizio Universale, quindi, rispetto a tutti i Santi celebrati dalla Chiesa cattolica acesi solamente con l’anima al Paradiso in attesa della fine dei tempi, Maria è attesa dal mondo celeste anche con il corpo, ciò è dogma indiscutibile. Per questo motivo alla Madonna è concesso mostrarsi a particolari persone con il proprio corpo, anche se alle volte può essere leggermente diverso per motivi di glorificazione mistica, per quale motivo? Perché Maria non solo è Vergine (un altro dogma mariano), ma è preservata dal Peccato Originale in quanto eletta Madre di Dio e destinata alla sua vita d’amore per il Figlio che è anche il suo Signore, unica creatura terrena alla quale sia stato mai concesso questo dono d’amore celeste. Se solamente nel 1950 il dogma è stato ufficializzato, in realtà sin dal IV secolo in diverse civiltà si è rafforzato il concetto di Assunzione del corpo e dell’anima e di assenza del peccato; nel 313 Efrem il Sirio asseriva che il corpo dopo la ‘dormienza’, quindi durante l’Ascesa al Cielo, non subì corruzione post mortem, nel 403 Epifanio di Salamina parlava di predestinazione dell’ascesa del corpo perché Madre piena del Prodigio di Dio, un dogma che anche studiosi come Carl Gustav Jung dichiararono essere l’avvenimento più importante della storia della Chiesa cattolica.

Tutti gli altri Beati di oggi

Nello stesso giorno, tra i tanti, ricordiamo: San Giacinto Odrovaz, Confessore; Beato Isidoro Bakanja, Martire; San Tarcisio di Roma, Martire; Beato Domenico Maria da Alboraya (Agostino Hurtado Soler), Sacerdote e martire.



