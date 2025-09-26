L'assunzione di colf e badanti stranieri non sarà più inclusa nelle Quote del Decreto Flussi per casi specifici (non sarà sempre così).

L’assunzione di colf e badanti stranieri prevederà una novità, l’esclusione dalle quote così come era stato sancito dal Decreto Flussi, al cui interno viene specificato di seguire lo schema del click day.

La decisione è giunta al Palazzo Chigi proprio ad inizi settembre, dopo che il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta del Governo di non considerare come “quote di lavoratori stranieri” gli impieghi degli extracomunitari a favore di anziani e disabili.

Assunzione colf e badanti stranieri fuori quote

Con l’esclusione delle quote in merito alla assunzione di colf e badanti stranieri (limitata dunque alla mera attività di assistenza sociale), non dovrebbe esserci più neanche il limite dei 10.000 posti (come nella precedente edizione).

Non è una novità infatti, che in Italia mancano figure assistenziali, e la maggior parte delle risorse che ricoprono questo ruolo sono extracomunitari. Naturalmente si tratterebbe di una misura specifica per un settore ben determinato.

Una novità simile aiuterebbe a rendere più facile l’invio della domanda (evitando il Click Day) e velocizzare il processo di selezione.

Regole per inviare la domanda

L’iter seguirebbe dunque una semplificazione importante: i datori di lavoro potranno appoggiarsi ad un’agenzia del settore, oppure rivolgersi allo Sportello Unico per l’Immigrazione e inviare un nulla osta al lavoro.

Successivamente sarà l’Ispettorato del Lavoro a dover valutare e accertarsi che siano stati eseguiti tutti i passaggi in maniera corretta, così come siano state rispettate le condizioni minime per inviare l’istanza.

I requisiti da rispettare sono di natura economica (ISEE pari ad almeno 20.000€ se si è single, oppure 27.000€ se vi fossero conviventi), e di salute (condizione di disabilità oppure più grandi di 80 anni).

Contratti di lavoro e permessi

Nel monitoraggio dei flussi degli stranieri l’Ispettorato del Lavoro svolgerà un ruolo essenziale, visto che dovrà accertarsi che gli immigranti non cambino datore di lavoro per almeno un anno, e qualunque “variazione” dovrà esser comunicata per iscritto.

Il permesso di soggiorno – sempre in esame di valutazione – sarà valido solo e soltanto per l’attività autorizzata, e non per altri eventuali mestieri.

Per tutte le altre casistiche non riportate, seguirà sempre il sistema Click Day con quote d’ingresso che cresceranno di anno in anno.

Non mancano però le volontà richieste dalle associazioni come Assindatcolf, che seppur è lieta di aver appreso l’esclusione delle Quote dal lavoro di badanti e colf extracomunitari, vorrebbe proprio che il sistema venisse uniformato anche per le altre situazioni.