Assunzione della Beata Vergine Maria/ Oggi, 15 agosto 2023, il significato cristiano del Ferragosto

Fin dal V Secolo, nella tradizione Cristiana Cattolica, il 15 Agosto è fissata la solenne celebrazione dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. La festa pagana di Ferragosto risale al tempo dei romani aveva anche un significato politico e in un certo senso un valore “propagandistico” per l’impero. Entrata nel tempo, in Italia, nella tradizione popolare, è diventata a tutti gli effetti una festa celebrata da tutti.

La Chiesa Cattolica decise di fissare per questo giorno anche l’importantissima (e carissima ai fedeli) Celebrazione dell’Assunzione in cielo della Beata Vergine Maria, madre di Gesù.

Se quindi per alcuni il 15 agosto ha un sapore puramente pagano, con la celebrazione di Ferragosto, per altri, questa data cela un valore ben più profondo e legato all’assunzione in cielo di Maria. Il 1° novembre 1950, Pio XII proclamò il dogma dedicato a Maria e alla sua assunzione in cielo in corpo e anima.

Il dogma della Resurrezione dell’anima e del corpo di Maria

L’Assunzione della Beata Vergine Maria è legata a un dogma specifico del cattolicesimo cha un valore speciale, poichè è in fondo un’eccezione molto peculiare. Nella tradizione Cattolica si professa che il fine ultimo del cammino terreno sia la risurrezione dell’anima innanzitutto e poi, in un secondo tempo, nel momento del Giudizio Universale, anche la resurrezione del corpo che per i non peccatori si ricongiungerà con l’anima.

Questa promessa di fede è già risolta nella figura di Maria che, in quanto madre di Gesù e in quanto unico essere puro e senza peccato, ha ricevuto da Dio il dono di poter essere assunta in cielo in corpo e anima. Maria viene chiamata in cielo fra i Santi per la sua purezza dal peccato e per essere stata la madre di Gesù.

La celebrazione dell’Assunzione della Beata Vergine Maria cela quindi in sè quella promessa di resurrezione cara a tutti i cristiani. La Madonna, in questo giorno, rappresenta la meta cui ogni cristiano tende con le sue azioni, la sua vita e professione di fede.

Feste particolari per questa giornata di Ferragosto

Tra le città più in cui si festeggia con più enfasi l’Assunzione della Beata Vergine Maria c’è Carpi, dove la messa viene celebrata dal Vescovo e a cui segue una processione per la città con l’immagine dell’Assunta, mentre a Tivoli la celebrazione inizia la sera del 14 con la processione dell’Inchinata.

Gli altri Santi del Giorno

Il 15 Agosto in si celebra, oltre all’Assunzione della Beata Vergine Maria madre di Cristo, anche San Tarcisio, patrono dei ministranti e dei chierichetti, Sant’Alipio di Tagaste, San David Roldan Lara, Sant’Emanuele Morales, San Luis Batis Sainz, San Salvador Lara Puente, San Simpliciano, Santi Filippo ed Eutichiano.

