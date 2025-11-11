L'assunzione di un dipendente familiare non sempre pregiudica un titolo di gratuità, ma i casi vanno valutati individualmente.

La Legge ammette l’assunzione di un dipendente familiare ma a patto che si rispettino determinate condizioni. Oggi questa normativa è stata fraintesa in più occasioni ed erroneamente definita “a titolo gratuito”.

Se è pur vero che collaborare con un parente affine (come il coniuge, il figlio o i genitori) può far sussistere un obbligo morale, è altrettanto vero che non sempre per i Giudici si configura la gratuità.

Le regole per l’assunzione di un dipendente familiare

Negli anni l’assunzione di un dipendente familiare stretto, specialmente uno dei due coniugi, è stata oggetto di fraintendimenti. Tuttavia grazie ad alcune recenti sentenze la Corte di Cassazione ha potuto far chiarezza.

Innanzitutto, laddove la collaborazione nell’impresa di famiglia sia saltuaria e occasionale (legata dalla moralità, nota come causa di affectionis vel benevolentiae), è previsto il concetto di gratuità.

Se invece l’attività è subordinata come qualunque dipendente, allora la Corte prevede che ci sia una prova effettiva, dalla dimostrazione dell’esistenza di un orario di lavoro fino alla presenza costante in azienda.

Gli indici della fondazione

Grazie ad una recente guida stilata il 28 ottobre di quest’anno dalla Fondazione Studi consulenti del lavoro, è stato possibile determinare gli indici e i parametri di valutazione per avere un’ipotetica stima sul rapporto creato in un’attività di lavoro.

Sul tema occorre fare una precisazione importante, anche laddove ci siano alcune situazioni lampanti, come l’assunzione di un dipendente (convivente e legato da una parentela con il datore di lavoro), occorrerà approfondire in maniera soggettiva il singolo caso.

Questo perché non esistono condizioni che possano far scattare un provvedimento immediato, dando priorità a compiere l’analisi prevista dalla normativa vigente.

Anche la mera presenza di una busta paga non sarebbe sufficiente a formalizzare il rapporto di lavoro dipendente del familiare, dove dovrebbe essere necessario dimostrare la sussistenza del corrispettivo (così come riporta il documento).

Al fine di semplificare gli iter, la Fondazione ha provveduto a stilare una lista contenente delle priorità di valutazione, a patto che però vengano esaudite in modo ripetuto e multiplo.