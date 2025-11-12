Il Governo vuole una assunzione di massima nel settore della sanità pubblica italiana. Il nuovo fondo prevede anche aumenti salariali.
Per migliorare la sanità italiana il Governo sta stanziando dei fondi per prevedere un’assunzione di massa. Il sistema pubblico è sempre più colmo di pazienti da trattare, mentre sempre più medici scelgono di operare in regime privato per una convenienza economica.
L’intero comparto sanitario rischia dunque non solo di non poter soddisfare le richieste di chi necessita di cure, ma in alcuni territori è a corto di personale, con urgente bisogno di un aiuto da parte di futuri colleghi.
Contratti di assunzione nella sanità italiana
Nella prossima Manovra di Bilancio 2025 si prospetta una maggior assunzione nella sanità pubblica. Si tratta nello specifico di 6.300 infermieri e 1.000 nuovi dottori che potranno affiancare i colleghi attualmente in difficoltà.
Le misure maggiorate affiancheranno quelle attualmente prestabile, totalizzando 50 milioni di euro in più oltre alla medesima cifra stanziata per quest’anno. Ci sarà poi un fondo cosiddetto “strutturale”, al fine di di migliorare il trattamento economico dei medici specializzandi, con un totale di 120 milioni di euro.
L’incremento salariale si prospetterà in modo differente rispetto al comparto di nicchia. A crescere più del 50% sarà il trattamento previsto per le specializzazioni come ad esempio: l’anestesia o medicina d’urgenza, mentre di appena il 5% la retribuzione per i medici che faranno formazione base.
Ottime notizie anche per le categorie oggi “meno considerate”, come quella degli infermieri, che grazie al fondo da 280 milioni di euro, anche loro potranno contare su una busta paga più sostanziosa.
Numeri alla mano per i dottori
Dalla Corte dei conti arrivano le prime simulazioni effettive su quanto si percepirà in busta paga. Ciascun infermiere potrà contare su 1.600€ lordi e annui, mentre una cifra più sostanziosa verrà elargita ai medici, ben 3.052€ lordi annui.
Agli infermieri – così da incentivarli a restare nel pubblico – sarà garantita una agevolazione del 5% sui compensi straordinari, evitando di fatto uno spostamento di massa nel privato (a discapito dei cittadini che non possono sostenere dei costi ingenti).
Tutele legali e sicurezza
Anche l’aspetto della sicurezza verrà affrontato nel prossimo Bilancio, tutelando gli infermieri e i dottori che sempre più frequentemente vengono aggrediti dai parenti delusi o amareggiati dalle situazioni più delicate e difficoltose.
Si sta valutando di utilizzare le videocamere di sorveglianza da poter usare immediatamente (in caso di aggressioni), così da poter velocizzare gli arresti.
Mentre nel piano Schillaci si parla anche di una Scuola di Specializzazione in Medicina Generale che sostituirà i corsi regionali, permettendo un piano di studio qualificato ed equilibrato ad una formazione universitaria.