L'asta BTP di novembre 2025 partirà ben presto, ma resta un solo giorno per potersi prenotare.

Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze arrivano i dettagli sull’asta BTP per il mese di novembre 2025. Si tratta di un investimento medio – lungo, con svolgimento previsto tra il 12 e il 14 di questo mese. L’uscita del regolamento potrebbe impiegare qualche giorno in più, fino al 17.

I primi dettagli hanno fatto riferimento alla durata dell’investimento, includendo il periodo tra il 2029 e massimo il 2055, e quanto alle cedole il loro valore oscillerebbe tra il 2,35% e il 4,65%. Ci saranno tuttavia tre date dover tenere in mente, vediamo di seguito gli approfondimenti.

I dettagli sull’asta BTP di novembre 2025

Per l’asta BTP di novembre 2025 occorrerebbe tenere in considerazione 3 tempistiche. La prima data da segnare è il 12 di questo mese, disponibile per le prenotazioni pubbliche. Segue poi il 13, utile per inviare l’istanza, ed infine il 14, data in cui si terrà l’asta supplementare.

La sottoscrizione di ciascun investimento sarà finalizzata il 17 novembre. Ecco una tabella che riepiloga i tipo di titolo, il codice ISIN, la scadenza, la cedola stimata e l’importo offerto.

Tipologia titolo ISIN Scadenza Cedola all’anno Importo offerto (€ mln) BTP 3 anni IT0005660052 15 gennaio 2029 2,35% 3.000 – 3.500 BTP 7 anni IT0005668220 15 novembre 2032 3,25% 1.250 – 1.500 BTP 7 anni (seconda emissione) IT0005647265 15 luglio 2032 3,25% 1.250 – 1.500 BTP 30 anni IT0005668238 1 ottobre 2055 4,65% 1.000 – 1.500

Come partecipare

La modalità di collocamento sarà oggetto di asta marginale, quanto alla determinazione dell’importo lo stesso sarà basato sulla quantità di titoli e sul costo di aggiudicazione. Potranno partecipare soltanto gli aspiranti specialisti, o gli operatori Specialisti in titoli di Stato già affermati.

Ciascun operatore ha un limite di 5 offerte da poter presentare, ognuna pari ad un prezzo minimo di 500.000.

Le domande vanno inoltrate alla Banca d’Italia secondo le modalità indicate. Mentre la provvigione spettante per il collocamento può variare fra lo 0,10% e massimo lo 0,35% (dipende prevalentemente dalla durata).

Attenzione dunque a domani, mercoledì 12 novembre, ultima chance per il pubblico di poter prenotarsi per l’assegnazione dei titoli che verranno gestiti dagli operatori specializzati e regolarmente abilitati allo svolgimento del lavoro.