Le aste online in Italia vanno a gonfie vele, tanto da confermarsi – dal report pubblicato da Catawiki – in pole position rispetto agli paesi europei. Soltanto l’anno scorso i collezionisti hanno acquistato lotti per un volume complessivo pari a 650.000. Ma quali sono i prodotti più ambiti dagli italiani?

I collezionisti che hanno partecipato alle numerose aste online hanno provveduto a comprare gli oggetti più disparati: dagli orologi di lusso alle carte da Pokémon, dalla Lancia Delta di cui è stato titolare Roberto Baggio ai vini più rari. Tuttavia questa metodologia di compravendita risulta essere sempre più richiesta e allettante.

Aste online in Italia come un culto

Il numero crescente delle aste online concluse in Italia nel 2024 e negli ultimi anni ha dato vita ad un nuovo fenomeno che oseremmo definire come un’idea culturale radicata nei collezionisti. Ma quali sono i prodotti più ricercati e per i quali si è disposti a spendere cifre “folli” ?

Il costo più ingente sostenuto da un vincitore di un’asta tenutasi online è stato pari a 230.000€. La somma è stata pagata per aggiudicarsi la Lancia Delta un tempo guidata dall’oramai ex calciatore Baggio. Al secondo posto con una spesa di 45.000€ un collezionista ha acquisto un quadro dipinto da Artemisia Gentileschi e raffigurante Cleopatra.

Al terzo posto si piazza l’asta da ancora 45.000€ terminata con l’acquisto della chitarra Gibson dal modello ‘Lucille’, ai tempi donata dal noto chitarrista americano B.B King a favore dell’ex Papa Paolo Giovanni II.

Tutti pazzi per i Pokémon

Le carte da collezione stanno facendo impazzire i giovani appassionati di manga e cartoni animati, in particolar modo i mitici Pokémon, la cui crescita è arrivata a toccare quasi il +230% in soli due anni. La compravendita più costosa si è rivelata con il kit denominato ”Pokémon Jungle” per un totale di 5.500€.

Sempre e ancora sulle aste per i mostriciattoli, un’altra compravendita con cifre da urlo – concludendosi per poco più di 4.500€ – è la vendita della carta del drago Charizard, rappresentata e allo stesso tempo disegnata dall’artista francese Mitsuhiro Arita.

Ma il record a livello globale è stato raggiunto dall’asta per la carta ultra rara Pikachu Trophy, risalente a diversi anni fa, nel 2018, arrivata direttamente dai Campionati Mondiali di TCG, toccando quasi 46.000€.

Ma tra le carte da collezione per cui la gente è disposta a spendere molti soldi non sono soltanto i Pokémon, bensì anche Wizard of the Coast e One Piece.

Ai lotti più costosi non mancano i vini rari e gli orologi, specialmente il Rolex Oyster Perpetual Datejust Diamonds ricoperto di diamanti e nato nel ’91 e l’Artisans de Genève Lefty per John McEnroe che per via di una particolare modifica personalizzata è stato venduto per poco più di 50.000€.