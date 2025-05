La società di investimenti focalizzata sulle infrastrutture per il mid-market europeo Asterion Industrial Partners ha annunciato recentemente di essere entrata a pieno titolo nel capitale di Revalue Energies – azienda italiana particolarmente attiva nel campo delle energie rinnovabili – dando il via ad una partnership che permetterà all’azienda di dotarsi di un capitale finanziario tale da accelerare nello sviluppo del suo progetto energetico: un’operazione – quella tra Asterion e Revalue Energies – i cui contorni non sono stati resi noti dal punto di vista economico, ma che apre per entrambe le compagnie ad un futuro di continuo sviluppo.

ADDIO AL GAS RUSSO DAL 2027/ I conti dell'Ue senza l'oste di meteo e costi

Facendo un passetto indietro, è interessante notare che attualmente Revalue Energies è responsabile di infrastrutture energetiche – tra pannelli solari, impianti eolici e sistemi di accumulo – in grado di generare 2,7 GW di energia con un progetto di espansione che entro i prossimi 12 mesi dovrebbe aumentare la capacità produttiva di circa 40 MW; mentre Asterion dal conto suo vanta già consolidate partenership in Italia con realtà come Sorgenia, Retelit, Samso e 2i Aeroporti, con un asset complessivo – in tutta Europa – di circa 8 miliardi euro.

Antartide: “Ghiaccio avanza dopo 40 anni”/ Inversione di massa tra 2021 e 2023 e incremento delle nevicate

Revalue Energies: “Con Asterion realizzeremo i nostri obiettivi con largo anticipo”

“In qualità di investitore specializzato in infrastrutture per il mid-market europeo – ha spiegato dopo l’annuncio della partecipazione a Revalue Energies il partner fondatore di Asterion Guido Mitrani –, riteniamo che l’Italia rappresenti un mercato di grande interesse“: tante sono – infatti – le “opportunità di investimento” legate ai progetti di modernizzazione del Paese e delle infrastrutture, specialmente per quanto riguarda quelle “verdi“; il tutto con un “tessuto industriale e ingegneristico” che risulta essere eccellente per le “partnership strategiche“.

Reddito energetico 2025/ Agevolato l'iter per la domanda: come farla?

Dal conto di Revalue Energies, il Co-CEO Marco Corsetti ha posto l’accento sul fatto che la partecipazione di Asterion sarà per loro un “punto di svolta” grazie alla “forza finanziaria” che la società saprà garantire, tale da permettere il raggiungimento dei “nostri obbiettivi” con grande anticipo rispetto alle attese e di rendere la compagnia un “attore di primo piano nel settore“; mentre Mitrani si è detto “entusiasta” della nuova partenership, certo che Revalue Energies sarà in futuro uno dei protagonisti della “transizione energetica in Italia e in Europa“.