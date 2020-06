Asterix alle Olimpiadi/ Video, su Italia 1 il film con Gerard Depardieu e Alain Delon

Pubblicità

Asterix alle Olimpiadi va in onda su Italia 1 prevede per la prima serata di oggi, sabato 6 giugno, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2008 grazie ad una coproduzione internazionale che ha visto impegnate anche Francia e Italia con la distribuzione gestita dalla Warner Bros. La regia del film è stata curata da Frédéric Forestier e Thomas Langmann, il soggetto è tratto dal fumetto originale scritto da Renè Goscinny e Albert Uderzo mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Thierry Langmann, Alexandre Charlot, Franck Magnier e Olivier Dazat. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Frederic Talgorn, la scenografia è stata firmata da Aline Bonetto e nel cast figurano Clovis Cornillac, Gerard Depardieu, Alain Delon, Benoit Poelvoorde, Vanessa Hassler e Bouli Lanners.

Asterix alle Olimpiadi, la trama del film

Ecco la trama di Asterix alle Olimpiadi. Nel piccolo villaggio gallico un giovane abitante del luogo è perdutamente innamorato della principessa greca Irina. Il suo sembra essere un amore veramente complicato in quanto non possono vedersi in ragione dei tanti chilometri che li dividono. Tuttavia, riesce a coccolare la sua amata con una serie di lettere d’amore che riesce a scrivere anche con il supporto di Asterix il quale ultimamente sembra essere molto ispirato sotto questo punto di vista. Il giovane gallo dal proprio canto, non avendo più la capacità di resistere all’esigenza di voler trascorrere la propria vita al fianco dell’amata, decide di lanciarsi in un viaggio avventuroso per raggiungere la città dove lei richiede insieme a suo padre il re. Una volta arrivato sul posto, la grande gioia iniziale per aver trovato e abbracciato la sua donna, deve lasciare spazio ad una sensazione di delusione mista a rabbia in ragione di una novità assolutamente preoccupante.

Infatti il re, ler soddisfare delle esigenze strategiche e politiche, ha deciso di dare e soprattutto promettere la mano della propria adorata figlia al figlio adottivo di Giulio Cesare, Bruto. Lei non lo sa ma Bruto si dimostra un uomo dallo scarso tatto e per nulla gentile. Il giovane gallo di comune accordo con la principessa, decide di proporre una sorta di accordo secondo il quale sfruttando le ormai imminenti Olimpiadi, colui che riuscirà ad avere la meglio nella contesa potrà avere la mano della giovane donna. Per farsi aiutare in questa complessa avventura, il gallo richiede il supporto di Asterix e Obelix e doppiamente Panoramix con la sua incredibile pozione magica. I due forti galli dovranno fronteggiare incredibili atleti romani che puntualmente saranno sconfitti facendo leva anche sulle potenzialità che riescono ad ottenere grazie alla pozione magica, il che metterà ancora una volta in ginocchio il potente Impero Romano dinanzi a questi straordinari eroi.

