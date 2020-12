Asterix alle Olimpiadi/ Video, sul 20 il film con Gerard Depardieu e Alain Delon

Asterix alle Olimpiadi vain onda oggi, lunedì 21 dicembre, a partire dalle ore 21 su Canale 20. Infatti, l’emittente appartenente al Gruppo Mediaset proporrà in prima serata Asterix alle Olimpiadi, un film realizzato in Francia e Italia nel 2008 e girato quasi interamente in Spagna. È tratto da un fumetto composto da René Goscinny e Albert Uderzo e si avvale della sceneggiatura di Thierry Langman. La distribuzione della pellicola è stata curata dalla Warner Bros, con la fotografia di Thierry Arbogast, il montaggio di Yannick Kergoat, le musiche di Frédéric Talgorn e la scenografia di Aline Bonetto. La regia è stata invece affidata a Thomas Langmann, che ha raggiunto la massima fama grazie alla produzione di The Artist. Il cast vede come protagonista Clovis Cornillac, vincitore del prestigioso Premio César nel 2005 grazie a Mensonges et trahisons et plus si affinités….

Viene affiancato dal collega Gérard Depardieu, candidato anche all’Oscar nel 1991 per Cyrano de Bergerac e vincitore a sua volta di due Premi César, un Golden Globe e il Leone d’Oro alla Carriera a Venezia. C’è anche Alain Delon, che ha conseguito il César nel 1985 per Notre Histoire e i premi alla carriera ai Festival di Berlino e Cannes. Nel parterre, presenti anche Vanessa Hessler, Jean-Pierre Cassel, Adriana Sklenarikova, Luca e Paolo, Michael Schumacher e Zinedine Zidane.

Asterix alle Olimpiadi, la trama del film

La trama di Asterix alle Olimpiadi si apre con l’amore contrastato tra il gallo Alafolix e la principessa greca Irina. Il primo cerca di partire per chiederle la mano, ma lei è stata promessa in sposa da suo padre a Bruto, il figlio adottivo volgare di Giulio Cesare. Alafolix sfida Bruto e decide di affrontarlo alle Olimpiadi. Chi vincerà, potrà sposare la principessa. Irina concorda con Alafolix e il padre acconsente. La Gallia si presenta così alle competizioni per battere gli altri paesi, con Bruto che vuole a sua volta diventare imperatore al posto di Cesare.

Bruto inizia a compiere numerose scorrettezze, ma i suoi movimenti restano comunque goffi. Dall’altra parte, Asterix e Obelix provano a loro volta ad imbrogliare, ma senza successo. Si giunge all’ultima gara, la corsa con i carri. Bruto si serve della pozione di Panoramix per continuare ad imbrogliare ed elimina gli altri carri.

Alafolix perde una ruota e Asterix lo fa salire su un carro vuoto. Alla fine, Bruto batte Alafolix, ma si scopre che ha imbrogliato e Roma viene squalificata. Alafolix può sposare Irina e Bruto viene condannato ai lavori forzati dal suo patrigno.

