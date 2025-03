Asterix & Obelix – Il regno di mezzo, film su Italia 1 diretto da Guillame Canet

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede, per la prima serata di sabato 15 marzo 2025, alle ore 21:20, la messa in onda dell’action comedy dal titolo Asterix & Obelix – Il regno di mezzo.

Questo progetto cinematografico francese del 2023 è il quinto live action ispirato ai celebri personaggi creati da René Goscinny e Albert Uderzo ed è diretto dal regista Guillaume Canet, che aveva esordito dietro la macchina da presa nel 2002 in “Mon idole”.

Le musiche hanno la firma di Matthieu Chedid, compositore francese autore della colonna sonora del film d’animazione Un mostro a Parigi.

I due protagonisti dI Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo sono interpretati dallo stesso Guillaume Canet e da Gilles Lellouche (rispettivamente Asterix e Obelix), coppia artistica che ha lavorato insieme in diverse occasioni, come in Mon idole (2002), Non dirlo a nessuno (2006) e Piccole bugie tra amici (2010).

Nel cast del film Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo anche Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard, Julie Chen, Leanna Chea, José Garcia e Zlatan Ibrahimović.

La trama del film Asterix & Obelix – Il regno di mezzo: viaggio in Cina

Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo segue la storia dei due divertenti e coraggiosi guerrieri Galli Asterix e Obelix, impegnati in una nuova ed entusiasmante avventura in una terra esotica.

Siamo nel 50 a.C. e la splendida figlia dell’imperatore della Cina, Fu Yi (Julie Chen), è stata rapita per ordine di un meschino traditore di nome Deng Tsin Quin (Bun-hay Mean), intenzionato a mettere a segno un colpo di stato.

Fu Yi, grazie all’aiuto dell’abile Tat Han (Leanna Chea) e del commerciante di origini fenice Graindemaïs (Jonathan Cohen), riesce a liberarsi e ad arrivare in Gallia.

Qui la splendida principessa, venendo a conoscenza delle straordinarie abilità dei due uomini, inizia a cercare Asterix e Obelix per chiedere il loro supporto.

La coppia di guerrieri accorre in aiuto di Fu Yi senza esitazioni, ma il loro viaggio verso la Cina si rivelerà più complicato di quanto avrebbero potuto immaginare, poiché l’imperatore romano Cesare (Vincent Cassel) ha preso il controllo di quelle terre.

Riusciranno i due amici a ripristinare il legittimo potere nell’impero e a sconfiggere, ancora una volta, l’esercito romano contando sulla loro magica pozione?