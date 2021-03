Asteroide Apophis in collisione con la Terra?/ Video NASA “Nel 2029 si avvicinerà…”

L’asteroide Apophis entrerà in collisione con la Terra nei prossimi anni? Una domanda che da qualche tempo ha creato apprensione nel mondo della scienza, che ormai diciassette anni fa (correva l’anno 2004) ne ha scoperto l’esistenza. Inizialmente si affermava che vi fosse una possibilità del 2,7% di impatto con il nostro pianeta, successivamente smentita e procrastinata al 2068. In tutto questo tempo, la NASA non ha smesso di osservare la rotta dell’asteroide e di studiarlo da vicino, giungendo recentemente a rivelare che tale eventualità nel nostro secolo è minima.

Gli esperti hanno infatti asserito che “un impatto nel 2068 non è più nel regno delle possibilità e i nostri calcoli non mostrano alcun rischio di collisione per almeno i prossimi 100 anni. La conoscenza notevolmente migliorata della posizione dell’asteroide nel 2029 fornisce maggiore certezza del suo comportamento futuro, quindi ora possiamo rimuovere Apophis dall’elenco dei rischi”. Novero, aggiungiamo noi, che ingloba altri 21 asteroidi che potrebbero colpire la Terra nel corso dei prossimi venti lustri.

ASTEROIDE APOPHIS CONTRO LA TERRA? “NELL’APRILE 2029…”

Le rassicurazioni giunte dalla NASA, dunque, forniscono conforto circa la traiettoria dell’asteroide Apophis, che non dovrebbe creare apprensione agli abitanti della Terra. Tuttavia, quest’ultimo dovrebbe avvicinarsi moltissimo al nostro pianeta nell’aprile 2029, transitando a meno di 32mila chilometri dalla superficie terrestre, avvicinandosi più di quanto non facciano alcuni satelliti presenti in orbita. Più recentemente, invece, il corpo celeste, che presenta un diametro di 340 metri, si è appropinquato alla Terra, arrivando a una distanza pari a 17 milioni di chilometri (il dato risale a venerdì 5 marzo 2021). Fortunatamente, quindi, ogni rischio sembrerebbe essere scongiurato, almeno per quanto riguarda il ventunesimo secolo; infatti, gli astronomi in passato avevano asserito senza troppi giri di parole che un eventuale impatto tra Apophis e la Terra avrebbe avuto l’effetto di “1.200 milioni di tonnellate di TNT o circa 80mila bombe nucleari di Hiroshima”. Meglio evitare quest’esperienza. Decisamente meglio.

