Asteroide sfiorerà la Terra domani 4 marzo/ “Potenzialmente pericoloso” per la Nasa

Un asteroide, il cui nome ufficialmente è 138971 (2001 CB21), sfiorerà la Terra domani, venerdì 4 marzo 2022 intorno alle ore 9.00. Esso è stato definito dalla Nasa come “potenzialmente pericoloso” per il suo diametro di circa 1 chilometro (le sue dimensioni, secondo quanto riportato da meteo.it, sono più o meno quattro volte quelle della Torre Eiffel), ma non creerà alcun problema alla popolazione, che piuttosto probabilmente sarà contenta di potere godersi virtualmente lo spettacolo nel cielo. Il piccolo corpo celeste, infatti, transiterà a circa 5 milioni di chilometri di distanza (ovvero più di dieci volte la lontananza con la Luna) dal nostro pianeta ad una velocità di 43.130 km/h.

Il rischio di collisione è dunque sostanzialmente nullo, nonostante l’asteroide sia appunto classificato come “potenzialmente pericoloso”. In base ai canoni dell’agenzia governativa americana, responsabile del programma spaziale e aerospaziale, infatti, un corpo celeste di questo tipo è da ritenersi tale quando la distanza dalla Terra è inferiore a 7,5 milioni di chilometri e le sue dimensioni superano i 150 metri di diametro: ciò perché nel caso in cui si scontrasse con il nostro pianeta produrrebbe degli effetti significativi. La definizione, tuttavia, non tiene conto della probabilità che l’impatto avvenga realmente. È per questo motivo che la popolazione può dormire sonni tranquilli.

Asteroide sfiorerà la Terra domani 4 marzo 2022: come vederlo online

L’asteroide 138971 (2001 CB21) sfiorerà la Terra domani, venerdì 4 marzo 2022, ma sarà possibile vederlo anche qualche ora prima. Lo spettacolo, come riportato da meteo.it, sarà disponibile alla popolazione di tutto il mondo tramite il telescopio virtuale. Esso permetterà di assistere alla diretta streaming dell’evento astronomico a partire dalle 4.00 del mattino, ora italiana. Il passaggio vicino al nostro pianeta, tuttavia, come detto, avverrà precisamente intorno alle ore 9.00. Gli appassionati non possono in alcun modo perdersi la straordinaria visione, che nulla per fortuna ha a che vedere però con uno scenario apocalittico sullo stile di Don’t Look Up.

