C'è un asteroide in transito vicino alla Terra, un masso spaziale che ci sorvolerà la prossima settimana, ecco che cosa sappiamo

Un asteroide che grande come la Torre di Pisa che “sfiorerà” la Terra la prossima settimana. Lo ha annunciato, come sempre avviene in questi casi, la NASA, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, secondo cui questo incontro avverrà di preciso fra 4 giorni, il prossimo 28 luglio. L’asteroide in questione, nome 2025 OW, è una roccia che misura circa 64 metri di diametro e che passerà “vicino” al nostro pianeta, dove per vicino si intende 633.000 chilometri di distanza, ovvero più lontano della distanza che ci separa dalla Luna, il nostro satellite.

L’asteroide in questione ha una velocità di circa 76.000 km all’ora, ma per gli scienziati della Nasa non sarebbe nulla di anormale di conseguenza non ci sarà affatto da preoccuparsi: la popolazione mondiale non è ancora vicina all’estinzione. Ian I. O’Neill, relazioni con i media del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, intervistati dai microfoni degli americani di ABC News, ha spiegato, cercando di rassicurare l’opinione pubblica: “È una cosa di routine. Se ci fosse una minaccia, sareste contattati. Pubblicheremmo sempre avvisi sul nostro blog dedicato alla difesa planetaria”.

ASTEROIDE 2025 OW VICINO ALLA TERRA COSA DICONO GLI ESPERTI

Ulteriori rassicurazioni sono giunte da parte di Davide Farnocchia, esperto di asteroidi presso il Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) della NASA, che ha ricordato come il passaggio di un asteroide vicino alla Terra, anche di dimensioni importanti, è una cosa assolutamente normale per quanto riguarda il nostro sistema solare: “Gli avvicinamenti ravvicinati avvengono di continuo: fanno parte della struttura del sistema solare”, ha commentato. Ogni settimana il team di Farnocchia monitorizza i “sassi sospetti” e al momento sono in fase di studio ben cinque in transito vicino al nostro pianeta nei prossimi giorni, fra cui appunto 2025 OW.

L’orbita di quest’ultimo non rappresenta comunque alcun pericolo per la Terra ma la Nasa è solita monitorare la traiettoria di questi massi spaziali se sono di una certa dimensione tale da poter rappresentare un potenziale pericolo. “Sappiamo esattamente dove andrà. Probabilmente lo sapremo per i prossimi 100 anni”, ha aggiunto O’Neill, facendo chiaramente capire come l’orbita resterà tutto sommato invariata per il prossimo secolo. Ma c’è possibilità di seguire l’asteroide con qualche strumento “normale”? Farnocchia spegne l’entusiasmo degli appassionati spiegando che non sarà visibile tramite un binocolo, mentre sarà sicuramente più nitido un altro asteroide in arrivo nel 2029, il famoso Apophis, già ampiamente chiacchierata nella comunità scientifica.

ASTEROIDE 2025 OW VICINO ALLA TERRA MA IL GRANDE SHOW SARA’ NEL 2029

“Apophis arriverà a 38.000 chilometri dalla Terra nell’aprile del 2029, più vicino dei nostri satelliti geostazionari”, ha ricordato Farnocchia. Sarà quindi ben visibile con i binocoli anche perchè ha dimensioni importanti, circa 335 metri di diametro che significa quasi quanto tre campi da calcio. Sarà addirittura visibile ad occhio nudo spiega l’esperto, offrendo una rara possibilità di osservare pubblicamente un asteroide. Forse non tutti sanno che quasi ogni giorno la Terra viene colpita da circa 100 tonnellate di materiale proveniente dallo spazio, ma la maggior parte di quanto precipita al suolo è di fatto innocuo, non avendo alcun impatto pericoloso per la popolazione.

“Per un oggetto delle dimensioni di 2025 OW, mentre gli avvicinamenti ravvicinati potrebbero verificarsi ogni anno, un impatto effettivo con la Terra si verificherebbe solo ogni 10.000 anni circa”, aggiunge ancora Farnocchia. Ricordiamo che la Nasa ha messo a punto un sistema per intercettare eventuali asteroidi ostili, il Dart, che consiste nel lancio di una “navicella spaziale” che andrebbe a scontrarsi con lo stesso masso in avvicinamento per distruggerlo e deviarne la rotta. Il sistema è già stato testato un paio di anni fa ed ha avuto successo. La sensazione è che la Terra che viene spazzata via da un asteroide in caduta libera sia cosa solo da film.