Cresce sempre di più la paura per la vera e propria minaccia che rappresenta l’asteroide YR4 in rotta di collisione con la terra e con potenziali effetti che potrebbero rivelarsi – a dir poco – distruttivi: a parlarne recentemente è stato il responsabile dell’osservazione e della sorveglianza dell’Agenzia Spaziale Italiana Marco Castronuovo sulle pagine di AdnKronos mettendo in fila tutto quello che attualmente sappiamo sull’asteroide YR4, sulle probabilità che effettivamente colpisca la terra nel suo eterno viaggio spaziale, sui rischi che potremmo correre ed anche sulle possibilità di ‘salvataggio’ che l’attuale tecnologia ci riserva.

Partendo dal principio, è lo stesso Castronuovo a ricordare che di fatto l’asteroide YR4 non è affatto nuova per gli osservatori spaziali dato che da sempre vaga nello spazio passando vicino alla Terra “più o meno ogni 4 anni”: in tal senso il prossimo passaggio dell’immenso corpo spaziale sarà nel 2028 e solamente in qual momento se ne potrà determinare “l’orbita e (..) il cosiddetto ‘corridoio d’impatto’” che dovrebbe verificarsi non prima del 2032; mentre ad oggi le probabilità di impatto sono stimate sull’ordine del 3,1% (rispetto all’1,2 di pochi giorni fa) e diventeranno pericolose solamente superata la soglia del 10% oltre la quale l’impatto sarà quasi certo.

Cosa succederebbe se l’asteroide YR4 impattasse contro la terra: l’esperto ipotizza una distruzione completa nel raggio di 30/35 km

Complessivamente comunque, secondo Castronuovo ad oggi l’attesa è che “la probabilità calcolata finora continui a crescere da qui ad aprile o inizio di maggio” quando l’asteroide YR4 – attualmente lontana dalle lenti dei telescopi – tornerà nel raggio del visibile, sempre fermo restando che la prossima volta potrebbe anche essersi spostata completamente dall’orbita attualmente intrapresa esattamente come capitò con la ‘collega’ Apophis che diversi anni fa si ipotizzò potesse impattare sulla Terra nel 2029 prima – appunto – di deviare la sua rotta per ragioni mai chiarite (né analizzate).

D’altra parte, se la peggiore delle ipotesi si verificasse secondo Castronuovo l’asteroide YR4 a causa delle sue dimensioni comporterà la “distruzione completa nel raggio di 30-35 km dal punto dell’impatto” che saranno altrettanto tragiche – in virtù ovviamente dei “gravi tsunami” – se la caduta avvenisse in mare: in tal senso – comunque – grazie all’ampio tempo che ci è ancora concesso, si potrebbero facilmente organizzare tutte le evacuazioni del caso per evitare decessi; così come si potrebbe cercare di “deviarne la traiettoria” grazie all’uso di un satellite inviato contro l’asteroide YR4 “qualche anno prima”, oppure – ma per Castronuovo si tratta di “ultima ratio” d’emergenza – si potrebbe utilizzare un piccolo ordigno nucleare per distruggerla prima della collisione.