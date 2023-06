Asti, abusi sulla nipote all’uscita di scuola/ Zio condannato a 9 anni di carcere

Violenze sessuali sulla nipote minorenne all’uscita di scuola, zio condannato a 9 anni di carcere ad Asti. È questa la sintesi di una vicenda che risale al 2013 e che, ricostruisce Repubblica, avrebbe avuto come vittima una ragazzina all’epoca appena 14enne, costretta, secondo l’accusa, a subire abusi dal parente 65enne all’uscita di scuola. Stando alle carte dell’inchiesta citate dal quotidiano, l’uomo avrebbe agito approfittando della fiducia dei genitori che gli avrebbero affidato la minore in alcune occasioni e avrebbe abusato di lei dopo averla portata nella sua abitazione in assenza della moglie.

Biden, trovati altri documenti segreti/ Repubblicani insorgono: “Venga trattato come Trump”

La sentenza del Tribunale di Asti sarebbe arrivata poche ore fa a avrebbe riconosciuto l’uomo responsabile delle violenze denunciate dalla nipote. Secondo la ricostruzione, lo zio avrebbe costretto la giovane a subire atti sessuali “dopo averla prelevata da scuola” e condotta a casa sua. La ragazza avrebbe raccontato tutto ai carabinieri nel 2020 dando impulso alle indagini. La sentenza, aggiungeRaiNews, prevede inoltre un risarcimento che sarà quantificato in sede civile e una provvisionale di 100mila euro.

Processo a trapper Baby Gang e Simba La Rue/ Feriti non si costituiscono parte civile

Zio condannato per abusi sulla nipote minorenne ad Asti, le parole del legale

Secondo quanto emerso sulla vicenda, la ragazza avrebbe trovato il coraggio di parlare del suo incubo e si sarebbe confidata anche con alcuni amici dopo aver accusato un malore a scuola. Per i giudici, lo zio 65enne sarebbe responsabile delle violenze sessuali contestate e per questo sarebbe stato condannato a 9 anni di reclusione all’esito del processo celebrato ad Asti.

Poche ore dopo la sentenza, l’avvocato che assiste la vittima, Davide Arri, avrebbe commentato il verdetto in questi termini: “Non c’è sentenza né ci sono risarcimenti che possano rimediare al danno subito dalla mia assistita – avrebbe detto l’avvocato in un passaggio citato da Repubblica – ma c’è grande soddisfazione tecnica. Questa sentenza premia innanzitutto il lavoro eccellente svolto dalla Procura e dal pm Simona Macciò e la capacità della mia assistita nel determinarsi a sporgere denuncia. Una speranza per le tante vittime di violenza, che possano trovare la forza di spezzare la catena e riemergere, riprendendo in mano la propria vita“. Per l’accusa, lo zio avrebbe approfittato della fiducia dei parenti per agire indisturbato fino alla denuncia della stessa vittima.

Kata, il "supertestimone non esiste"/ Testimonianze frammentarie e contraddittorie

© RIPRODUZIONE RISERVATA