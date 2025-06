Astolfo, film su Rai 3 diretto da Gianni Di Gregorio

Sabato 14 giugno 2025, alle ore 15 i televisori sintonizzati su Rai 3 trasmetteranno Astolfo, una commedia del 2022 che porta la firma di Gianni Di Gregorio, presente nel triplice ruolo di sceneggiatore, regista e attore protagonista. Ad affiancarlo, un nome rilevante del cinema italiano, Stefania Sandrelli. Con questo film, Di Gregorio prosegue il suo percorso autoriale, riconoscibile per lo stile garbato e l’umorismo malinconico con cui esplora le vicissitudini della terza età, come già apprezzato in opere quali Pranzo di ferragosto e Lontano lontano.

L’incontro sullo schermo con Stefania Sandrelli, attrice dalla straordinaria carriera che l’ha vista musa per maestri come Pietro Germi e Bernardo Bertolucci, costituisce uno dei punti di forza della pellicola. La narrazione poi è impreziosita dalle musiche di Ratchev e Carratello che avevano già lavorato con il regista in Pranzo di ferragosto e Gianni e le donne e che accompagnano con delicatezza le atmosfere della provincia, contribuendo a delineare un ritratto agrodolce e profondamente umano dei suoi personaggi.

Il resto del cast vede la partecipazione di Agnese Nano, Simone Colombari, Alberto Testone, Gigio Morra, Alfonso Santagata, Andrea Cosentino, Francesca Ventura e Biagio Forestieri.

La trama del film Astolfo: da uno sfratto subito a una nuova seconda vita e l’amore…

La vita romana di Astolfo, professore in pensione, si spezza con la brutalità di uno sfratto. La sua pensione è un’eco troppo debole nel frastuono della capitale, e non gli resta che una scelta, amara: tornare al paese d’origine. Un ritorno che sa di sconfitta. Ad attenderlo c’è il palazzo di famiglia, scheletro di un passato glorioso, ora avvolto in un silenzio carico di polvere e nostalgia.

Ma quel silenzio è ingannevole. Varcata la soglia, Astolfo scopre che la sua vecchia casa ha nuovi, inaspettati inquilini: un fannullone dall’aria simpatica e persino il parroco, che si è ritagliato il suo spazio tra le stanze abbandonate. Spinto da una mitezza d’animo che prevale sulla rabbia, Astolfo non li scaccia. Anzi, si unisce a loro, dando vita a una convivenza tanto improbabile quanto, finalmente, umana. Questa nuova routine viene però piacevolmente scossa dall’incontro con Stefania, una donna vedova e dal carattere generoso. Tra i due sboccia un sentimento timido e inatteso, un amore autunnale che li spingerà a rimettere in discussione le proprie vite e a riscoprire il coraggio di essere felici.