Astrazeneca, 29 mln vaccini “nascoste” ad Anagni/ “Dosi destinate al Belgio”

Dopo il caos legato alla sospensione della somministrazione, Astrazeneca torna sotto i riflettori. A riaccendere il dibattito la notizia lanciata da La Stampa: i NAS dei carabinieri hanno rinvenuto 29 milioni di dosi del vaccino anglo-svedese nel sito produttivo di Anagni, provincia di Frosinone. Parliamo di dosi già pronte per la somministrazione, lotti risultati con destinazione Belgio.

Il quotidiano torinese ha evidenziato che i vaccini di Astrazeneca in questione sarebbero state destinate al Regno Unito e non all’Unione Europea: nuova benzina sul fuoco dopo lo scontro di qualche settimane fa. Manfred Weber, presidente del gruppo Ppe del Parlamento Europeo, ha invocato «spiegazioni necessarie e con urgenza».

Astrazeneca, 29 mln vaccini “nascoste” ad Anagni

Come ricostruito da La Stampa, i vaccini anti-Covid di Astrazeneca – già messo in mora dall’Ue – erano sul punto di essere spediti nel Regno Unito ma sono stati poi bloccati nello stabilimento di Anagni. Lo stop è arrivato dopo la visita del commissario Thierry Breton nello stabilimento di Leida, in Olanda, gestito dalla Halix. Fonti Ue hanno messo in risalto che «è molto probabile che in una prima fase siano stati spediti a Londra», con il blocco poi arrivato l’1 febbraio legato al regolamento Ue per il controllo dell’export. «AstraZeneca sta immagazzinando decine di milioni di dosi pur non rispettando il contratto europeo. Questo è inaccettabile. L’urgenza è enorme. Dovremmo rifiutare categoricamente qualsiasi esportazione di AstraZeneca prodotta in Europa», la posizione di Manfred Weber, che ha poi accolto con favore la proposta della Commissione Ue sul rafforzamento del meccanismo di autorizzazione all’esportazione.

