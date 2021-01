AstraZeneca, allarme bomba in centro produzione vaccino/ “Pacco sospetto”: evacuato

Allarme bomba, oggi, all’interno dell’impianto partner di AstraZeneca, nel Regno Unito, e che si occupa della produzione del vaccino anti-Covid. In seguito all’avvertimento, l’azienda ha provveduto a far evacuare seppur parzialmente il sito di produzione in oggetto mentre sono in corso le verifiche da parte delle autorità sull’eventuale presenza di un ordigno. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un pacco bollato come “sospetto”, stando a quanto riferisce SkyTg24 che cita la società Wockhardt UK a Wrexham, in Galles. Lo stabilimento, precisa Sky, produce 300 milioni di dosi all’anno.

A spiegare quanto accaduto è stata la società partner di Astrazeneca che ha precisato: “Questa mattina abbiamo ricevuto un pacco sospetto. Tutte le autorità competenti sono state immediatamente allertate. Su consiglio degli esperti abbiamo parzialmente evacuato il sito in attesa della fine delle indagini. La sicurezza dei nostri dipendenti e la continuità aziendale restano di fondamentale importanza”.

ASTRAZENECA, ALLARME BOMBA: EVACUATO IMPIANTO PRODUZIONE VACCINO

In seguito all’allarme bomba nello stabilimento industriale in cui viene prodotto e conservato il vaccino Oxford di Astrazeneca contro il Covid, spiega Sputniknews, è stata chiamata ad intervenire anche una squadra di artificieri. La polizia ha già provveduto a isolare la zona industriale di Wrexham, in Galles, come precisa la Bbc. Le autorità avrebbero chiesto alla popolazione di evitare l’area interessata e a tal fine la polizia ha formato un cordone attorno allo stabilimento. Un portavoce della polizia del Galles del Nord ha dichiarato in merito all’episodio: “Attualmente ci troviamo di fronte a un incidente in corso nella tenuta industriale di Wrexham. Le strade sono attualmente chiuse e chiediamo al pubblico di evitare la zona fino a nuovo avviso”. Solo una settimana fa le squadre di emergenza erano nuovamente intervenute nello stesso impianto di Wrexham oggi oggetto dell’allarme bomba per proteggere le scorte di vaccino Astrazeneca dalle acque, in seguito ad un’inondazione.



