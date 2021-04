Astrazeneca, avvocato 45enne colpito da trombosi dopo vaccino/ “É gravissimo”

Nuovo caso sospetto di trombosi dopo vaccino Astrazeneca. Paura a Tusa, provincia di Messina, per le condizioni di salute di Mario Turrisi: l’avvocato 45enne è ricoverato in gravissime condizioni al policlinico cittadino. Come riportato dai colleghi del Tgr, l’uomo lo scorso 12 marzo aveva ricevuto una dosa del farmaco anglo-svedese e nelle scorse ore le sue condizioni di salute sono precipitate…

Turrisi non ha accusato alcun malessere dopo l’iniezione del vaccino Astrazeneca, ma forte emicranee sono sopraggiunte pochi giorni fa, con un aggravamento a Pasqua e la corsa al Policlinico di Messina dove è giunto privo di conoscenza. L’uomo è stato colpito da una emorragia cerebrale causata da trombosi, ma il Tgr precisa che ai primi accertamenti non ci sarebbe alcuna correlazione tra il malore e la somministrazione del vaccino, ma il caso è stato segnalato all’Aifa.

Avvocato 45enne colpito da trombosi dopo vaccino Astrazeneca

Tgr evidenzia che la Procura di Messina ha aperto un fascicolo contro ignoti ed ha acquisito campioni biologici e documentazione clinica. Assessore comunale dal 2006 al 2008 e consigliere comunale dal 2008 al 2013, Mario Turrisi è molto conosciuto a Tusa anche per il suo impegno nel settore culturale, essendo presidente di un’associazione teatrale del posto. Il Giornale di Sicilia rimarca che il 45enne è tra i pochi avvocati che sono riusciti a vaccinarsi prima che venisse sospesa la somministrazione dei vaccini ad alcune categorie professionali tra cui magistrati e avvocati. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore. Ricordiamo che pochi giorni fa a Palermo una insegnante 46enne è morta per una trombosi dopo il vaccino Astrazeneca.

