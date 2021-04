AstraZeneca, conferenza stampa Ema: diretta video/ Vaccino con limitazioni fasce età?

Alle ore 16 l’Agenza del Farmaco Europea (Ema) ha convocato una nuova conferenza stampa per informare dell’ulteriore valutazione della commissione di farmacovigilanza del rischio (Prac) sul vaccino AstraZeneca: in merito ai ben noti – e rari – casi di trombosi cerebrale avvenuti in Europa in questi primi 4 mesi di vaccinazione AZ in tutta Europa, l’Ema darà una versione definitiva sugli autentici rischi del siero anglo-svedese. La diretta video streaming sarà come sempre garantita dal canale YouTube dell’Ema a partire dalle ore 16, in attesa di capire se sarà già oggi il parere “definitivo” con possibili modifiche anche al “bugiardino” del vaccino anti-Covid più diffuso al mondo. Interverranno alla conferenza stampa la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, la dottoressa Sabine Straus, presidente del Prac, il dottor Peter Arlett, il capo del dipartimento di farmacovigilanza ed epidemiologia.

Raggiunto da Agorà stamane, l’ex n.1 dell’Ema Guido Rasi ha anticipato «Sarebbe irresponsabile negare che possa esserci un problema e fare finta di niente ma sarebbe altrettanto poco saggio bloccare tutto in assenza di reali prove scientifiche. Se mai ci fosse un nesso causale, si tratterebbe di casi rarissimi, di percentuali piccolissime – conclude il docente di Microbiologia -. Non c’è motivo per sospendere la campagna, il rapporto benefici/rischi continua ad essere sempre più positivo».

COSA CAMBIERÀ SUL VACCINO ASTRAZENECA (ANCORA UNA VOLTA)

L’ipotesi dunque principale è che venga imposto una sorta di limitazione per fasce di età, seguendo l’esempio che già alcuni Paesi europei hanno introdotto in attesa della decisione finale di Ema. Qui però emergono le diverse e contrastanti anticipazioni di questi ultimi giorni che di certo non aiutano una serena attesa delle comunicazioni dell’Agenzia in merito anche alla nostra campagna vaccinale in Italia: solo questa mattina, il Corriere della Sera parla di «stop per le donne più giovani», La Stampa allarga il fronte del divieto di AstraZeneca sotto i 60 anni, Repubblica parla di vaccinabili solo gli over 65 mentre il Giorno punta su divieto alle donne sotto i 55 anni. Troppa confusione, l’Ema dovrà dare un parere netto e deciso dopo i rari casi di trombosi comunque riscontrati negli ultimi mesi: si potrebbe decidere alla fine per delle limitazioni d’uso per particolari categorie, valutando in particolare lo specifico rapporto rischio-beneficio per le donne più giovani. «Esiste una connessione tra il vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca e casi rari di trombosi cerebrale, ma le possibili cause restano sconosciute», spiegava ieri il funzionario di Ema Marco Cavaleri, intervistato dal Messaggero. Dal Ministero della Salute invece il commento è di prudenza e cautela in attesa delle comunicazioni di Ema questo pomeriggio: «attendiamo che Ema si esprima e poi applicheremo eventuali indicazioni. Con governo Draghi cambio di passo su vaccinazioni, se continuiamo così arriveremo presto a 500mila dosi al giorno. Dobbiamo cominciare a programmare le riaperture», spiega Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a Restard su Cusano Italia Tv.

IL PARERE DEL PROFESSOR BASSETTI

«Sono stati segnalati dei casi di trombosi venosa cerebrale, prima in Germania poi in altri paesi, tutti questi fenomeni sono sotto la lente di ingrandimento degli enti regolatori, come Ema e Aifa, stanno cercando di capire la correlazione col vaccino»: a dichiararlo è il professor Matteo Bassetti, Direttore della SOC “Clinica Malattie Infettive” del Policlinico San Martino Ist di. Genova. Intervenuto all’interno di “Storie Italiane” su Rai 2, l’esperto infettivologo ha sottolineato di come si stia parlando di 30 casi su 18milioni, un episodio ogni 580mila vaccinazioni «sono eventi che si verificano in egual misura anche nella popolazione non vaccinata. Bisogna capire se c’è qualcosa o qualcuno più a rischio di andare in contro a questa problematica, questo sta facendo l’Ema e mi auguro esca con una decisione unica condivisa da tutti e ci dica eventualmente di evitare il vaccino a determinate categorie. Questo vaccino è sicuro, i benefici superano i rischi, c’è un effetto collaterale quantificabile a quello che si può avere con la pillola concezionale, è talmente raro e avviene con altri farmaci. L’aspirina crea nel mondo 3.000 morti all’anno». Tutti i farmaci hanno effetti collaterali, conclude Bassetti, e per questo occorre vedere il beneficio: «da una parte abbiamo 30 persone che forse sono morte per complicazioni del vaccino, dall’altra abbiamo 300/400 morti al giorno per covid. Io continuo ad avere più paura del virus che del vaccino ma mi pare corretto dare informazioni e uscire con una comunicazione univoca. Se si deciderà di limitare AstraAeneca per alcune categorie bisognerà però trovare un’alternativa perchè la campagna vaccinale deve continuare».



