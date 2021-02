AstraZeneca “Entro l’autunno nuovo vaccino contro varianti”/ “Sarà un processo breve”

Entro la fine del 2021 AstraZeneca produrrà il nuovo vaccino anti covid resistente alle varianti del virus emerse nelle ultime settimane, a cominciare dalle tanto temute inglesi, sudafricana e brasiliana. Il grande annunciato è stato dato quest’oggi da parte del vicepresidente esecutivo di AstraZeneca, Sir Mene Pangalos: “Il nostro obiettivo – le sue parole – è di avere qualcosa di pronto entro l’autunno di quest’anno”.

Al momento vi sono a disposizione pochi dati circa l’efficacia dei vaccini in circolazione contro le varianti, di conseguenza una nuova versione del vaccino potrebbe spazzare via ogni dubbio. Aggiornare i sieri è inoltre un processo “breve”, come spiegato dal professore di Oxford Andew Pollard, nulla a che vedere quindi rispetto alla produzione stessa del vaccino partendo da zero, che invece richiede mesi e mesi di sperimentazioni. “Il lavoro effettivo sulla progettazione di un nuovo vaccino – ha spiegato lo stesso prof – è molto, molto rapido perché essenzialmente si tratta solo di cambiare la sequenza genetica per la proteina spike, per le varianti aggiornate”.

ASTRAZENECA, NUOVO VACCINO ENTRO IL 2021: “ALTRI STANNI PREPARANDO VACCINI AGGIORNATI”

“Tutto ciò può essere completato in un periodo di tempo molto breve – ha ribadito – e l’autunno è davvero il momento giusto per avere nuovi vaccini disponibili per l’uso”. AstraZeneca potrebbe comunque non essere l’unica azienda che sta aggiornando il proprio vaccino anti-covid: “Penso che tutti gli sviluppatori – le parole del professor Pollar – stiano esaminando vaccini aggiornati in questo momento, quindi ci saranno vaccini che vengono testati – e questo è un processo relativamente breve – al fine di assicurarci che siamo preparati nel caso in cui queste mutazioni provochino una malattia grave in corso”. Ricordiamo che il vaccino di AstraZeneca, prodotto in collaborazione fra la prestigiosa università di Oxford e l’azienda di Pomezia Irbm, è stato approvato dall’Aifa e dall’Ema, ma con indicazioni di utilizzarlo solamente per la fascia di età 18-55 anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA