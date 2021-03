AstraZeneca, Piemonte sospende vaccino/ Indagini dopo docente morto a Biella

Nuovo caos in Italia sul vaccino AstraZeneca dopo la decisione a sorpresa della Regione Piemonte di bloccare tutta la vaccinazione del siero Uk a seguito delle indagini scattate in merito alla morte di un docente a Biella: al povero insegnante era stata somministrata la dose di vaccino nella giornata di ieri e per un eventuale quanto per il momento assolutamente non dimostrato nesso, le autorità sanitarie della Regione Piemonte hanno posto lo stop precauzionale a tutta la vaccinazione di AstraZeneca, dunque non solo al lotto considerato “sospetto”.

La vicenda segue ovviamente la lunga scia di polemiche generate nei giorni scorsi dalle 6 morti “sotto indagine” dalla Sicilia alla Toscana per l’assunzione del vaccino AZ: l’Aifa ha bloccato finora un lotto di vaccini (circa 500mila dosi sparse in tutta Italia) coinvolto in 3 delle 6 morti, tutte quelle avvenute in Sicilia, ma ora l’indagine dei procuratori si allarga anche in Piemonte. La decisione di oggi è stata presa dal commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi della Regione Piemonte, Antonio Rinaudo: stop a seguito della morte «avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il vaccino AstraZeneca, in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l’eventuale nesso di causa».

NUOVO STOP AD ASTRAZENECA: I COMMENTI

Contattata dal Sussidiario.net, la responsabile stampa del Presidente Alberto Cirio ha spiegato «è stata temporaneamente sospesa la somministrazione del vaccino AstraZeneca in attesa di fare gli accertamenti collegati al lotto coinvolto». L’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha invece detto all’Agenza ANSA «Si tratta di un atto di estrema prudenza, in attesa di verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il decesso. Ad oggi in Piemonte non era mai stata segnalata nessuna criticità particolare dopo la somministrazione dei vaccini».

Al momento non si sa molto del docente di Biella, classe 1963, vaccinato ieri pomeriggio nel centro vaccinale di Candelo: come del resto non è stato ancora comunicato il numero del lotto “sospetto”. È stata subito convocata la Commissione piemontese sulla farmaco-vigilanza per l’attivazione di tutte le procedure previste dalla legge. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo a commento sule ultime notizie di cronaca in Sicilia e in Piemonte, afferma «io farei subito il vaccino AstraZeneca, è molto efficace ed è sicuro». Intervistato in esclusiva dal Sussidiario.net professor Guido Forni, immunologo e membro dell’Accademia dei Lincei, ha spiegato oggi nel dettaglio da cosa nasce l’intero “caos” AstraZeneca: «un vaccino macchiato da sospetti di cui non esistono prove e che dove potrebbero essere stati fatti errori in uno dei molti siti produttivi».



