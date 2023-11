AstraZeneca produrrà pillola dimagrante contro l’obesità/ Accordo con la cinese Eccogene da 2 miliardi

AstraZeneca produrrà una pillola dimagrante. L’azienda farmaceutica anglo-svedese, come riportato dal Financial Times, ha annunciato di avere stipulato un accordo di licenza con la cinese Eccogene per un medicinale orale appartenente alla stessa classe del farmaco di successo Wegovy di Novo Nordisk, che tratta condizioni come il diabete e l’obesità, che colpiscono più di un miliardo di persone in tutto il mondo.

L’amministratore delegato Pascal Soriot ha affermato che esiste un “enorme bisogno” di trattamenti per l’obesità in tutto il mondo, soprattutto in quei Paesi più poveri dove non è ancora possibile accedere a questi servizi. Il costo di produzione del farmaco dovrebbe essere “molto inferiore” rispetto ad altri medicinali, permettendo di raggiungere “un bacino di popolazione molto più ampio”. È anche in virtù di ciò che il metodo di somministrazione sarà orale e non tramite iniezione (come quello di Eli Lilly approvato recentemente), in modo da rendere più semplici le procedure.

AstraZeneca produrrà pillola dimagrante contro l’obesità: il progetto

L’accordo di AstraZeneca con Eccogene per la produzione di una pillola dimagrante contro l’obesità vale fino a 2,01 miliardi di dollari in totale, con l’azienda cinese che riceverà 185 milioni di dollari in anticipo per concedere diritti globali esclusivi, esclusa la Cina, per lo sviluppo e la commercializzazione del farmaco. Ulteriori 1,83 miliardi di dollari saranno pagabili a seconda dei traguardi raggiunti.

Il farmaco non potrà essere messo in commercio prima di alcuni anni, ma i risultati dal punto di vista economico sono già notevoli. L’azienda farmaceutica anglo-svedese, dopo l’annuncio, ha registrato infatti un aumento del valore delle azioni pari al 3%, dopo aver perso il 9,2% quest’anno. L’investimento sembrerebbe essere destinato a darle molto profitto. La domanda del medicinale di questo genere iniettabile Wegovy ha fatto infatti lievitare le azioni di Novo Nordisk di quasi il 50% da inizio anno. Considerato che il bacino di consumatori è mondiale, il successo potrebbe essere simile o addirittura superiore.

