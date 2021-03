AstraZeneca, riunione Ema: diretta video/ Cosa si decide oggi sul vaccino Covid

Oggi è “D-Day” per il vaccino AstraZeneca dopo una settimana di caos e presunti “casi sospetti” che hanno portato alla sospensione della campagna di vaccinazione col siero Uk-Svezia nella maggiorparte dei Paesi Ue, Italia compresa: l’ultima parola spetta all’Ema (European Medicines Agency, l’agenzia del farmaco europea) che si riunirà in via straordinaria con il proprio Comitato direttivo per la sicurezza (Prac) per dirimere l’analisi sui dati finora raccolti da tutta Europa. Il “caso” nasce da un numero ridotto e minoritario di eventi tromboembolici avvenuti su persone vaccinate con AstraZeneca.

Secondo la conferenza stampa convocata d’urgenza da Ema di martedì, «Molte migliaia di persone sviluppano coaguli di sangue ogni anno nell’Ue per diversi motivi. Il numero di eventi tromboembolici complessivi nelle persone vaccinate non sembra essere superiore a quello osservato nella popolazione generale». Negli ultimi giorni sono stati raccolti ulteriori dati dai singoli Paesi dove sono state segnalate alcuni “casi sospetti” e oggi nella riunione straordinaria verranno verificati per un parere definitivo da annunciare in giornata nella conferenza stampa finale da Amsterdam. Qualora dovesse arrivare bollino verde oggi da Amsterdam, il Governo italiano assieme a quello francese daranno immediato via libera alla ripresa della campagna vaccinale di AstraZeneca, come convenuto due giorni fa nel vertice telefonico tra Mario Draghi e Emmanuel Macron.

ASTRAZENECA, IL PUNTO DELL’AIFA

Ieri il Ministro della Salute inglese, dopo l’annuncio del Premier Boris Johnson di volersi vaccinare con AstraZeneca, ha pubblicato un report in cui i risultati raccolti finora dalle quasi 15 milioni di somministrazioni effettuati in patria sentenziano la riduzione del 85% della mortalità per Covid-19. Resta evidente che oltre al fronte sanitario, il nodo su AstraZeneca resti prioritariamente politico ed economico: in questo focus ieri il Corriere della Sera analizzava le possibili “trame” anti-AZ che risulterebbero dall’asse Parigi-Berlino e che non si risolveranno certo con la decisione oggi dell’Ema.

Per l’Aifa – l’Agenzia del Farmaco italiana, che lunedì scorso ha sospeso la vaccinazione AZ nel nostro Paese seguendo a ruota l’omologa agenzia del Governo tedesco – non vi sono dubbi sull’esito di quanto oggi emergerà dalla riunione dell’omologa europea: «il rapporto rischi-benefici per il vaccino di Astrazeneca è nettamente a favore dei benefici – ha detto il presidente dell’agenzia Giorgio Palù, fresco membro del Cts nominato dal Governo Draghi-. Ovviamente si può attendere la valutazione dell’Ema che, probabilmente, io mi aspetto, darà. Soprattutto le donne che prendono la pillola, che è un farmaco pro-trombotico o che hanno difetti della coagulazione. Una maggiore attenzione, cioè, per questi soggetti. Aspettiamo però che ci sia questa valutazione».

I dati tranquillizzano per Palù e l’Ema non farà che ribadire quanto già sostenuto nelle scorse settimane: «Sappiamo che non solo AstraZeneca – ha concluso sempre Palù a Porta a Porta – ma anche quelli Rna possono dare infiammazioni, un’insorgenza del fenomeno di aggregazione nel sangue, ma è un evento molto raro. Il nesso al momento è solo temporale e non causale. Attendiamo l’esito definitivo ora sugli studi». In un comunicato ufficiale l’Agenzia dell’Onu per la Salute, l’OMS afferma «Il comitato di esperti dell’Oms sulla sicurezza dei vaccini sta valutando con attenzione gli ultimi dati disponibili. Al momento l’Oms valuta che i benefici del vaccino AstraZeneca superino i rischi e quindi raccomanda di continuare con le vaccinazioni».

RIUNIONE EMA, COSA SUCCEDE OGGI

«Diverse autorità responsabili delle campagne vaccinali nazionali nei Paesi dell’Ue hanno temporaneamente sospeso la vaccinazione con il vaccino Covid-19 AstraZeneca. Questa è una precauzione presa alla luce della loro situazione nazionale mentre l’Ema indaga su una serie di eventi di coaguli di sangue in persone che avevano ricevuto il vaccino, come riportato in precedenza», scrive l’Ema nel convocare la riunione straordinaria di oggi, con più che probabile conferenza stampa in diretta video streaming al termine sui canali ufficiali di Ema e Commissione Europea. La segnalazione di sicurezza – spiega ancora l’Agenzia europea del farmaco – è «un’informazione su un evento avverso nuovo o non completamente documentato che è potenzialmente causato da un medicinale e che richiede ulteriori indagini. La revisione è condotta dal Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac), il comitato responsabile della valutazione delle questioni di sicurezza per i medicinali per uso umano».

Completata la revisione, il Prac formulerà le raccomandazioni specifiche con due possibili iter sostanziali: la conferma della bontà ed efficacia di AstraZeneca come vaccino anti-Covid; il ritiro immediato di tutto/in parte i sieri distribuiti in tutta Europa. Come ha spiegato in esclusiva al Sussidiario.net il ricercatore presso il Dipartimento di salute pubblica dell’Istituto Mario Negri, Antonio Clavenna, il parere atteso oggi darà semaforo verde quasi certamente al siero anglo-svedese: nello scenario peggior, «l’Ema farà un calcolo costi-benefici per considerare quali sono i rischi dell’infezione, per cui sarà fatto un bilancio fra il rischio del vaccino (se la valutazione dovesse confermare che è possibile che il vaccino aumenti il rischio dei fenomeni di trombosi) e quello che invece è il rischio di avere sintomi gravi o la morte in seguito all’infezione da Covid».



