Astrazeneca, scoperta causa coaguli di sangue/ “Possibile usare trattamento mirato”

Arrivano importanti aggiornamenti per il vaccino di Astrazeneca. Al centro del dibattito negli ultimi giorni per i rari casi di trombosi registrati in diversi Paese europei, il farmaco è stato confermato come «sicuro ed efficace» dall’Ema (Agenzia europea del farmaco), al lavoro in questi giorni per completare alcune verifiche. In Italia e negli altri Stati Ue è ripartita la vaccinazione con il farmaco anglo-svedese, ma dalla Germania arrivano novità degne di nota…

Come riportato dai colleghi della Deutsche Welle, i ricercatori dell’ospedale universitario di Greifswald hanno fatto sapere di aver scoperto la causa dei coaguli di sangue riscontrati in un piccolo numero di destinatari del vaccino Astrazeneca. Un aggiornamento importante perché in questo modo sarà possibile utilizzare un trattamento mirato.

Astrazeneca, scoperta causa coaguli di sangue

L’istituto Paul Ehrlich aveva individuato sette casi sospetti di rara trombosi del seno venoso cerebrale associata a carenza di piastrine dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca. Ebbene: l’indagine dei ricercatori tedeschi avrebbe spiegato il perché di questi episodi. Novità importante, dicevamo, perché basterà un farmaco molto comune per coloro che soffrono di una coagulazione simile. Nei prossimi giorni è attesa la pubblicazione dei risultati dello studio di Greifswald su una rivista scientifica, ma prima sarà necessario un esame portato avanti da esperti indipendenti. Attese novità nel corso delle prossime ore, l’Istituto Paul Ehrlich in questo momento è al lavoro per valutare gli studi portati avanti dai medici tedeschi e austriaci, le informazioni verranno poi condivise con gli ospedali di tutta Europa.

