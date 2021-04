AstraZeneca, solo 0.9% italiani lo sceglierebbe/ Sondaggio, 80% siciliani lo rifiuta

Il vaccino AstraZeneca adesso diventa un vero e proprio caso. Non che prima non lo fosse, per carità; d’altro canto, tra continui tira e molla, sospensioni, rassicurazioni e nuovi allarmi sulle trombosi, la situazione connessa al siero anti-Covid prodotto dall’azienda farmaceutica anglo-svedese non è mai stata del tutto fluida e priva di ombre. Ombre che, però, si sono allungate pericolosamente nelle ultime ore in tutta Italia, visto e considerato che ormai sono numerosi i nostri connazionali che scelgono di rifiutare l’inoculazione di tale siero.

A conferma di tale affermazione, c’è l’orientamento sul tema vaccini emerso prepotentemente da un sondaggio a cura di Euromedia Research, nel quale soltanto lo 0,9% degli intervistati ha risposto che sceglierebbe di farsi inoculare AstraZeneca, laddove ci fosse possibilità di scelta. A condurre invece la graduatoria del vaccino preferito c’è il siero di Pfizer (30,5%), seguito dal non ancora disponibile (ma in arrivo) Johnson & Johnson (17%) e da Moderna (7,9%), Sputnik (5,4%) e dall’italiano Reithera (1,6%).

VACCINO ASTRAZENECA, ALLARME DALLA SICILIA: “80 PERSONE SU 100 LO RIFIUTANO”

L’allarme sulla diffidenza nei confronti del vaccino AstraZeneca, ben radicata evidentemente a livello nazionale, giunge anche dalla Sicilia, dove “l’80% delle persone sceglie di rinunciare al siero anglo-svedese. Su 100 soggetti, 80 dicono di no”, ha dichiarato il presidente della Regione, Nello Musumeci, aggiungendo: “È naturale che la condizione di allarme sia particolarmente elevata, ma abbiamo il dovere di credere agli scienziati che dicono che è più pericoloso non vaccinarsi piuttosto che vaccinarsi. Per poter uscire da questo tunnel e smetterla di dichiarare zone rosse c’è una sola soluzione, ovvero quella di immunizzare la comunità siciliana e sottoporla a vaccino. È quello di cui ci stiamo occupando”. In merito poi ai “famosi” 258 morti e ai 6mila guariti ricalcolati, Musumeci ha chiarito: “Non vogliamo nascondere vittime e guarigioni, i siciliani devono sapere che al governo della loro terra c’è gente a posto”.

