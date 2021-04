Astrazeneca sospeso in Olanda fino al 7 aprile/ Nuovi casi di trombosi in UK

Al centro del dibattito internazionale nelle scorse settimane per i casi di trombosi riscontrati in diverse zone d’Europa, il vaccino Astrazeneca è tornato ad essere somministrato dopo le rassicurazioni dell’Ema e dei vari enti regolatori statali. Una novità è arrivata nelle scorse ore dall’Olanda, dove il governo ha deciso di sospendere temporaneamente l’utilizzo di Vaxzevria…

Come riporta il De Telegraaf, il principale quotidiano olandese, lo stop alla somministrazione per tutte le età è stato sancito per evitare uno spreco di dosi. Ricordiamo che già nella giornata di ieri era stato reso noto lo stop all’utilizzo del vaccino Astrazeneca per gli under 60 dopo nuove segnalazioni di gravi effetti collaterali.

ASTRAZENECA, NUOVI CASI DI TROMBOSI IN UK

I principali esperti italiani hanno confermato nelle ultime settimane l’efficacia e la sicurezza del vaccino Astrazeneca contro il Covid-19, ricordando che i rarissimi casi di effetti collaterali si individuano in una determinata fascia d’età ed è già stata individuata la cura necessaria per evitare un peggioramento di salute. Aggiornamenti sui casi di trombosi arrivano direttamente dal Regno Unito: 7 decessi dopo l’iniezione del siero della multinazionale anglo-svedese. La notizia è stata confermata dalla Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), che già ieri aveva reso noto di aver registrato 30 casi di eventi avversi riguardanti la coagulazione del sangue su oltre 18 milioni di somministrazioni. «La nostra revisione approfondita di queste segnalazioni sta proseguendo», ha ribadito June Raine, direttore della MHRA.

