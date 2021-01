AstraZeneca, Ue pubblica contratto vaccini/ “Se non è in grado di produrre dosi…”

Come annunciato, la Commissione Ue ha pubblicato oggi il contratto con AstraZeneca per la fornitura dei vaccini anti Covid sviluppati in collaborazione con l’Università di Oxford e l’Irbm di Pomezia. In seguito alla richiesta inoltrata il 27 gennaio, la casa farmaceutica ha accettato di pubblicare il contratto redatto e firmato tra le parti il 27 agosto 2020. «La Commissione accoglie con soddisfazione l’impegno dell’azienda verso una maggiore trasparenza nella sua partecipazione al lancio della strategia dell’UE per i vaccini», commenta Bruxelles nel comunicato diffuso poco fa. «La trasparenza e la responsabilità sono importanti per contribuire a costruire la fiducia dei cittadini europei e per assicurarsi che possano fare affidamento sull’efficacia e la sicurezza dei vaccini acquistati a livello dell’UE». Ma non è finita qui, perché la Commissione Ue spera di poter pubblicare tutti i contratti sottoscritti nell’ambito degli Advance Purchase Agreements, dopo aver fatto lo stesso con quello CureVac. Sono stati però “oscurati” informazioni confidenziali, come i dettagli delle fatture. In particolare, sono secretate le due pagine relative al valore economico del contratto.

CONTRATTO ASTRAZENECA-UE PER FORNITURA VACCINI

La Commissione Ue ha precisato che il contratto che è stato negoziato con AstraZeneca è stato approvato il 14 agosto ed è entrato in vigore il 27 agosto. In virtù di ciò, gli Stati membri «sono in grado di acquistare 300 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca, con un’opzione per altri 100 milioni di dosi, da distribuire su una base proporzionale alla popolazione». Il contratto permette anche agli Stati membri di donare eventualmente le loro dosi di vaccini a nazioni a basso-medio reddito o di inviare ad altri paesi europei, laddove fosse necessario. Per Ursula von der Leyen il «massimo impegno» citato nel contratto era valido solo fino a quando AstraZeneca «non avrebbe avuto la certezza di poter sviluppare il vaccino». Inoltre, sono previste le quantità da consegnare a dicembre e nei primi tre trimestri del 2021, così come sono citati quattro siti di produzione, due dei quali in Gran Bretagna.

A pagina 11 poi è scritto che «se AstraZeneca non fosse in grado di rispettare l’intenzione di produrre le Dosi iniziali europee e/o dosi facoltative ai sensi del presente accordo nell’UE, la Commissione o gli Stati membri partecipanti possono presentare ad AstraZeneca OCM (organizzazioni di produzione a contratto, ndr) all’interno dell’UE in grado di produrre le dosi del vaccino, e AstraZeneca farà tutto il possibile per stipulare un contratto con le OCM proposte, al fine di aumentare la capacità produttiva disponibile nell’UE».

