Astro, il robot domestico di Amazon/ Video, ecco come funziona e il prezzo

E’ stato presentato in occasione dell’ultimo evento di Amazon, Astro, il robot da casa che si muove su delle ruote, che ha delle sembianze tutto sommato umane, e che svolge numerose attività casalinghe. Quanto mostrato ieri dimostra come il gigante dell’e-commerce fondato dal miliardario Jeff Bezos punti a rivoluzionare ulteriormente il concetto di domotica, ed in effetti Astro è un po’ come la versione 3.0 del famoso robot Emiglio, quel giocattolo che tutti i bambini volevano negli anni ’90, ma che solo i più fortunati potevano ottenere visto l’alto costo della geniale creatura di Giochi Preziosi.

Astro, a differenza di Emiglio, non è un giocattolo, e sfrutta al massimo l’intelligenza artificiale, divenendo così un assistente domestico in grado di interagire con l’uomo. Grazie all’AI e all’integrazione con Alexa, Astro è in grado infatti di rispondere ai comandi vocali, e basta chiamarlo a voce per farlo arrivare attraverso le sue ruote integrate.

ASTRO DI AMAZON, IL ROBOT DOMESTICO FUTURISTICO: PUO’ ANCHE CONTROLLARE IL GAS

Grazie ad una serie di sensori è in grado di muoversi agilmente fra i vari ostacoli casalinghi come sedie e tavoli, ed inoltre, è capace di registrare filmati, e di captare l’audio attraverso le telecamere e i microfoni. Si tratta di sistemi che, nel rispetto della privacy, possono comunque essere disattivati qualora un utente volesse meno “intrusione” da parte del robottino.

Fra le tante funzioni che può svolgere Astro, monitorare la casa e avvisarci in caso di presenze sospette, ma anche controllare, inviando del video, le condizioni di genitori anziani che magari abitano da soli, e quindi accertare se abbiamo lasciato il gas acceso attraverso una fotocamera periscopica (come quella di un sottomarino). Il costo? 1.499,99 dollari, ma chi lo acquista al Day 1 potrà ottenere uno sconto di ben 500 dollari, pagandolo 999.99. Astro sarà disponibile entro la fine dell’anno, quindi per le vacanze natalizie, e al momento è esclusiva del mercato degli Stati Uniti. Arriverà anche in Europa? Per ora tutto tace.

