Ha creato non poca polemica la presenza di un astrologo in occasione di un incontro sul cancro. L’episodio è riportato dal Corriere della Sera, che ha sottolineato come all’evento promosso dalla LILT, la lega per la lotta contro i tumori, che si è tenuto lo scorso 5 dicembre 2024 in quel del ministero della salute, vi fosse fra gli esperti e gli addetti ai lavori anche l‘astrologo noto come “jupiter”, una figura che ovviamente “non è passata inosservata” come scrive il quotidiano di via Solferino.

Alla luce di tale episodio 51 diverse personalità fra politica, scienza, medicina e ricerca, fra cui lo stimato farmacologo Silvio Garattini, nonché l’Associazione Luca Coscioni, hanno deciso di scrivere e inviare una lettera al ministro della salute Schillaci, chiedendo quale sia la posizione dello stesso ministero nei confronti della presenza dell’astrologo. Sulla missiva, pubblicata sempre dal Corriere della Sera, si puntualizza che l’astrologia non ha alcuna base scientifica e soprattutto, non ha “alcuna legittimità”, in un evento e in un contesto come quello che si è tenuto pochi giorni fa e in cui si è parlato di salute e di tumori.

ASTROLOGO AD EVENTO SUL TUMORE: “RISCHIO REALE CHE…”

Secondo chi scrive la lettera, la presenza dell’astrologo potrebbe provocare il rischio di considerare delle pratiche che non sono assolutamente scientifiche come “affidabili” o eventualmente “innocue”, un rischio che per chi scrive “è reale”. Nella lettera non si contesta l’astrologia in se, in quanto viene specificato che “ognuno è libero di affidarsi agli astri”, ma ovviamente non in un ambito istituzionale come l’importante incontro che si è tenuto al ministero negli scorsi giorni.

Dopo la lettera è arrivata la replica di Francesco Schittulli, presidente della Lilt, che si è detto rammaricato per quanto accaduto, e dicendo di avere assoluta fiducia nella scienza, e nel contempo “contrario all’anti scienza”. Nel corso dell’evento Jupiter ha parlato di come i pianeti, a cominciare da Giove, senza dimenticarsi della Luna, possano influire sul nostro corpo, e quanto sia importante per l’uomo essere in equilibrio con l’universo.

ASTROLOGO AD EVENTO SUL TUMORE: “INVOCARE LO ZODIACO…”

Dichiarazioni che hanno fatto sorridere gli scienziati che hanno sottoscritto la lettera, visto che “invocare lo zodiaco per difenderci dal cancro”, non può che appunto far ridere, anche perchè spesso e volentieri gli approcci contro la scienza, erodono la fiducia nei confronti di medici e scienziati, gli unici a cui bisogna rivolgersi in caso di malattie.

Nella missiva si legge ancora che il messaggio passato durante l’evento, causa presenza dell’astrologo, è che se qualcuno vuole farsi curare dal cancro o non farselo venire, deve farsi aiutare “dai pianeti e dagli astri”, aggiungendo che si tratta di un fatto “inammissibile”, e precisando che si è trattato di una “ridicola baggianata” che ha trovato spazio al ministero della salute, tra l’altro in una sala intitolata a Cosimo Piccinno, carabiniere nonché paladino in occasione della vicenda Stamina, e sempre in lotta contro la “ciarlataneria”.