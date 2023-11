Astromare, X Factor 2023/ A rischio dopo il ripescaggio? Dubbi in giuria: Morgan pronto a rivoluzionarli

Astromare in gara a X Factor 2023: dubbi in giuria, non sono pronti ai Live?

Astromare sono i nuovi concorrenti dei Live di X Factor 2023. Durante la seconda puntata del talent show di Sky, il duo musicale eliminato durante la fase dei Bootcamp hanno una seconda importante possibilità di rientrare in gioco grazie al ripescaggio. La sfide è tra gli Astromare contro Anna Castiglia, i due concorrenti più votati dal pubblico. Una sfida all’ultimo volto che alla fine ha visto trionfare proprio il duo musicale con Anna Castiglia eliminata di nuovo dal talent show. Il giovane duo ha sfidato Anna Castiglia con il medley composto da Whole Lotta Shakin’ Goin’ On e Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis.

La reazione della giuria e di Morgan in modo particolare non è stata però particolarmente entusiasta alla vittoria dei due giovanissimi. Morgan, che è ora il loro coach, ha infatti manifestato chiaramente la sua preferenza per Anna Castiglia, sottolineandone l’interessante proposta discografica rispetto agli Astromare. I due ragazzi sono effettivamente molto giovani e ancora acerbo, riuscirà Morgan a rivoluzionarli mantenendo comunque intatto il loro talento?

Astromare vincono il ripescaggio di X Factor 2023

La performance live degli Astromare durante il secondo live di X Factor 2023 ha convinto anche i giudici. A cominciare da Ambra Angiolini: “Gli Astromare suonano con tutto ciò che è in loro possesso, anche con le sopracciglia”. Fedez, che aveva eliminato il duo poi ripescato, non ha nascosto la sua felicità nel rivederli sul palco e nel poter offrire loro una seconda opportunità visto che il duo musicale va a sostituire il posto rimasto libero dopo l’eliminazione degli Animaux Formidables nel primo Live.

Dargen D’Amico, invece, ha fatto una importante distrazione tra cover ed inediti precisando di aver apprezzato molto Astromare nelle cover, mentre negli inediti più Anna Castiglia. Infine Morgan che ha polemizzato ritenendo più interessante Anna Castiglia.

Ecco il video con l’esibizione degli Astromare:













