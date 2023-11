ASTROMARE ELIMINATI DA X FACTOR 2023/ Finisce l’avventura a un passo dalla finale

Gli Astromare sono i primi eliminati della semifinale di X Factor 2023. La manche con l’orchestra, in cui si sono esibiti su Everybody Needs Somebody To Love dei Blues Brothers, non ha convinto il pubblico, seppure i giudici fossero concordi nel fargli i complimenti. È così che hanno dovuto abbandonare il talent show, senza avere la possibilità di cantare il loro inedito Metaverso.

“Ringraziamo coloro che ci hanno supportato e che ci supporteranno fuori. L’esperienza è stata unica, impensabile. Si esce da X Factor 2023, ma la musica va avanti. Ci siamo divertiti tantissimo. Siamo usciti due volte, penso che siamo gli unici nella storia. Grazie di tutto!”, hanno affermato. Il duo, infatti, era entrato in gara come ripescato nella seconda puntata. Inizialmente era stato affidato al roster di Morgan, poi dopo il licenziamento di quest’ultimo ad Ambra Angiolini.

Chi avrebbe mai pensato di ritrovare gli Astromare nelle fasi finali di X Factor 2023? Il duo rock, dopo l’eliminazione ai bootcamp e il meritato ripescaggio, si è guadagnato un posto in semifinale e ora ha tutte le intenzione di sognare e pensare in grande. Con tenacia, determinazione e talento, gli Astromare sono riusciti ad avanzare nella competizione canora di Sky, riprendendosi il giusto spazio. Inizialmente nel team di Morgan, i due artisti sono stati trasferiti nella squadra di Ambra Angiolini dopo il licenziamento del musicista.

Una mossa che si è rivelata vincente, poiché il duo ha continuato a sorprendere positivamente, conquistando l’accesso alla puntata di questa sera, giovedì 30 novembre. A proposito di questa sera, cresce l’attesa per la presentazione del nuovo inedito della coppia, che si esibirà interpretando “Metaverso”, una canzone che, nelle parole degli Astromare, mira a sdrammatizzare la società odierna, ponendo riflessioni serie e profonde su temi attuali.

Una canzone che, almeno nelle intenzioni, vuole riflettere sulle dinamiche che muovono il mondo attuale, offrire una riflessione sugli aspetti della quotidianità di ognuno di noi. La band, con l’inedito Metaverso, vuole dare voce a coloro che desiderano esprimere la propria individualità e fare sempre ciò che sentono. Proprio come hanno fatto gli Astromare, splendido esempio di resilienza e dedizione alla propria passione.

Ora che sono quasi arrivati al traguardo, i due rocker vogliono continuare a sorprendere e giocarsi al meglio le proprie carte. Anche questa sera per loro è l’occasione di dimostrare ancora una volta quanto valgono e la propria unicità. Basterà per mettere le mani sulla finale di X Factor 2023? Difficile dirlo, ma il duo ci crede.











