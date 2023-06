Astrud Gilberto è morta: addio alla “ragazza di Ipanema”/ La nipote: “Mia nonna è diventata una stella”

Astrud Gilberto è morta: l’annuncio della nipote

Lutto nel mondo della musica per la morte di Astrud Gilberto, cantante brasiliana, famosa per essere stata la leggendaria “ragazza di Ipanema”. Astrud Evangelina Weinert, questo il vero nome della cantante, è venuta a mancare nella serata di lunedì 5 giugno e, ad annunciare la morte, è stata la nipote Sofia Gilberto, figlia dell’unico figlio della cantante, João Marcelo Gilberto, frutto dell’amore tra Astrud Gilberto e João Gilberto, padre della bossa nova.

“Mia nonna Astrud Gilberto ha scritto una canzone per me, si chiama ‘Linda Sofia’. In effetti, voleva che il mio nome fosse Linda Sofia. La vita è bella, come dice la canzone, ma vengo a portare la triste notizia che mia nonna è diventata una stella oggi ed è accanto a mio nonno João Gilberto. Astrud è stata la vera ragazza che ha portato la Bossa Nova da Ipanema nel mondo. Era la pioniera e la migliore“, ha scritto Sofia Gilberto sul proprio profilo Instagram.

Chi è Astrud Gilberto

Classe 1940, Astrud Gilberto era nata in Brasile da madre brasiliana e padre tedesco. Appassionata di musica, cominciò la propria carriera nel 1960. Il successo della cantante brasiliana arrivò con il brano The Girl from Ipanema che lei cantò in inglese e per la quale ha vinto un Grammy Award. Il nome di Strud Gilberto è legato, poi, anche ad altri brani di bossa nova e jazz samba.

Dotata di una bellissima voce, anche se non sempre intonata. il nome di Astrud, nonostante nel corso della carriera abbia cantato altre canzoni, resterà per sempre legata all’immagine della ragazza dell’Ipanema. L’artista è sicuramente la cantante brasiliana più famosa degli anni Sessanta.

