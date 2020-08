Atalanta, 3 calciatori positivi Covid/ “Asintomatici e in isolamento”: mistero nomi

Mentre ci si prepara a scoprire il calendario della nuova Serie A 2020/2021, la prima che partirà convivendo con l’emergenza Coronavirus e in attesa di capire se e quando gli stadi riapriranno almeno parzialmente le porte agli spettatori, arriva la conferma di nuovi casi di contagio. Questa volta è l’Atalanta ad annunciare la positività di tre suoi tesserati: con una breve nota apparsa poco fa sul proprio sito ufficiale, la società nerazzurra della famiglia Percassi ha spiegato che “nei test anti-Covid eseguiti in previsione del raduno della prima squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone”. Nel suddetto comunicato, ad ogni modo, pur non rivelando l’identità dei tre calciatori orobici positivi al Covid-19 si precisa che tutti sono comunque asintomatici e che sono stati già posti in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell’ATS. Nelle prossime ore dovremmo saperne di più anche perché l’Atalanta, come altri club, si appresta a ricominciare la nuova stagione agonistica dopo la lunga coda della Champions.

ATALANTA, 3 CALCIATORI POSITIVI AL TAMPONE: “SONO TUTTI ASINTOMATICI”

Il caso delle tre positività fra i calciatori dell’Atalanta si aggiunge a quelli registrati nelle ultime settimane tra i club iscritti al massimo campionato e che ha di fatti visto aumentare notevolmente i contagi tra i calciatori che erano di ritorno dalle vacanze. Basti ricordare il caso del Cagliari con ben quattro calciatori positivi al tampone e il ‘fil rouge’ che sembra legare queste vicende sarebbero le comuni vacanze trascorse tra la Costa Smeralda e il nord della Sardegna che, come ricordano le cronache agostane, ha visto proprio qui esplodere un nuovo focolaio di Coronavirus. Nel caso del Torino Calcio non è stata invece resa nota l’identità dei due calciatori, ma a questi si è poi aggiunto Andrea Petagna, neo attaccante del Napoli, e Antonio Mirante, secondo portiere della Roma. Al momento comunque l’incubo di uno slittamento del calcio d’inizio del nuovo torneo è lontano ma qualcuno teme che queste positività possano solo essere la punta di un icerberg dato che in determinate condizioni di allenamento è difficile che il virus non circoli.



