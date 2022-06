Atalanta, calendario Serie A 2022-2023/ Tutte le giornate e le partite

QUAL È IL CALENDARIO SERIE A 2022-2023 DELL’ATALANTA?

Oggi l’Atalanta scoprirà il calendario Serie A 2022-2023, il sorteggio anticipato già a giugno andrà a comporre il cammino dei nerazzurri di Giampiero Gasperini nel prossimo torneo che inizierà già prima di Ferragosto e di conseguenza scopriremo l’ordine di tutte le giornate e partite per l’Atalanta, a cominciare dal nome della squadre che sarà avversaria dei nerazzurri nella prima giornata di un campionato che ci dovrà dire se il ciclo d’oro della Dea sia davvero terminato o se, dopo tante difficoltà che hanno condizionato la scorsa stagione, l’Atalanta potrà tornare ai vertici del calcio italiano.

Un anno fa il cammino dell’Atalanta era cominciato con una vittoria esterna sul campo del Torino, primo segnale di una stagione che per la Dea sarebbe poi risultata molto più positiva in trasferta piuttosto che a Bergamo, dove sarà fondamentale tornare a macinare punti se l’Atalanta vorrà tornare sui livelli che erano diventati abituali per i bergamaschi negli anni precedenti. L’assenza dalle Coppe europee sarà un peccato, ma potrebbe anche risultare un vantaggio per l’Atalanta in ottica campionato, sarà allora ancora più interessante scoprire come si comporrà il calendario Serie A 2022-2023 per l’Atalanta nell’anno del tentativo di ritorno ai vertici.

ATALANTA, CALENDARIO SERIE A 2022-2023: LE PARTITE ATTESE

Naturalmente, nel calendario Serie A 2022-2023 per l’Atalanta le partite più attese saranno quelle contro le tre big del Nord, che hanno molti tifosi anche in provincia di Bergamo aumentando quindi la rivalità, soprattutto da quando la Dea ha cominciato a dare fastidio a molti. In base ai risultati del campionato scorso, l’Atalanta attende dal calendario di Serie A di scoprire soprattutto quando giocherà contro il Milan, perché c’è da riscattare la doppia sconfitta subita a Bergamo nella settima giornata d’andata (2-3) e poi anche a San Siro nel diciottesimo turno di ritorno, cioè la trentasettesima giornata, con sconfitta per 2-0.

Conto l’Inter si riparte invece da un doppio pareggio: 2-2 a San Siro nella sesta giornata d’andata e 0-0 a Bergamo nella terza di ritorno. Più dolce il ricordo della doppia sfida contro la Juventus, in particolare il successo esterno per 0-1 allo Stadium alla quattordicesima giornata, mentre a Bergamo si giocò alla sesta di ritorno e fu un pareggio per 1-1, anche se con rimpianti perché l’Atalanta fu acciuffata in extremis. Il calendario Serie A 2022-2023 quando riserverà queste partite all’Atalanta?











