ATALANTA CALENDARIO SERIE A 2025-2026: SI APRE UN NUOVO CICLO!

Per l’Atalanta la data di venerdì 6 giugno, quando scoprirà il calendario Serie A 2025-2026, potrebbe restare nella storia: è così per il momento, perché dopo nove anni di un ciclo straordinario, impensabile e forse irripetibile, Gian Piero Gasperini ha deciso di chiudere la sua avventura con la Dea. Era l’allenatore più longevo nel massimo campionato, è finito anche il suo ciclo: dal 2016 a oggi ha portato in dote una storica Europa League, tre finali di Coppa Italia e svariate qualificazioni in Champions League, qualcosa che appunto anche nei primi mesi del suo regno appariva come impossibile da raggiungere.

L’Atalanta invece ha fatto tutto questo: non ha semplicemente vissuto una o due stagioni sopra le righe, è riuscita a diventare una corazzata del calcio italiano con la possibilità anche concreta di giocarsi lo scudetto, adesso senza Gasperini è chiaro che bisognerà capire in che modo continuerà un progetto ambizioso ma che, appunto, potrebbe anche vivere un ridimensionamento. Questo lo scopriremo, intanto come primo dato c’è quello del calendario Serie A 2025-2026 e allora sarà interessante anche capire quale sarà la prima avversaria che la nuova Atalanta dovrà affrontare nel suo percorso, poi valuteremo la stagione in corso d’opera.

ATALANTA CALENDARIO SERIE A 2025-2026: IL TUNNEL DEI RICORDI

Si è detto più volte che l’Atalanta, cui sta per svelarsi il calendario Serie A 2025-2026, avrebbe potuto non aprirlo nemmeno questo ciclo straripante: sarebbe “bastato” che nel 2016 Antonio Percassi ragionasse un po’ meno alla fine di settembre, e confermasse il proposito di esonerare Gian Piero Gasperini. Il quale infatti a Bergamo era partito decisamente male: quattro sconfitte in cinque partite perdendo in casa contro Lazio e Palermo, e in trasferta contro Sampdoria e Cagliari (0-3), in mezzo l’unica vittoria arrivata contro il Torino, tra l’altro quattro dei primi sei gol della Dea li aveva segnati Franck Kessié che era tornato dal prestito al Cesena.

Ecco: il presidente ha deciso di confermare Gasperini e da quel momento l’Atalanta ha iniziato a volare, rimanendo imbattuta per nove giornate e battendo Inter e Roma in quella striscia, infine chiudendo con un clamoroso quarto posto quel campionato, qualificandosi in Europa League. Una grande festa, ma sarebbe stato solo l’inizio: da quel momento l’Atalanta si è confermata e migliorata, vivendo anni di splendore. Una realtà sicuramente da studiare, una realtà che oggi arriva a un nuovo capitolo della sua storia: per non vivere solo di ricordi sarà necessario provare a proseguire sulla strada delle ambizioni, magari anche con un inversione a U sul piano tattico ma sempre credendo che questi risultati si possano ripetere. Saranno i campi a dirci come andrà…